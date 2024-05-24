Путин и Лукашенко запели о "нелегитимности" Зеленского: в Украине ответили

Два диктатора сделали ряд заявлений о войне в Украине и намекнули, что переговоры с Зеленским о мире будут недействительны

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко обсудили войну в Украине во время встречи в Беларуси. Они заявили, что украинский президент Владимир Зеленский якобы не легитимен и обсуждать с ним окончание войны нет смысла.

Об этом оба диктатора заявили во время переговоров 24 мая во Дворце Независимости в Минске. Путин и Лукашенко таким образом отреагировали на то, что 20 мая исполнилось ровно 5 лет с момента инаугурации Зеленского.

"Легитимность действующего главы государства закончилась", — сказал Путин.

Он также назвал глобальный саммит мира в Швейцарии способом "подтвердить легитимность действующего или уже недействующего" главы Украины. Вдобавок к этому российский диктатор снова заговорил о переговорах с Украиной. Он считает, что они должны быть возобновлены и не "при помощи ультиматумов", а при помощи "здравого смысла".

При этом Путин добавил, что России нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело для подписания юридических обязывающих документов. Тем самым он снова намекнул на то, что не считает Зеленского законным президентом Украины.

"[Переговоры о мире возможны], исходя не из того, что одна сторона хочет, а из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и Турции. И исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы. Но с кем вести переговоры, это вопрос", — заявил российский диктатор.

Эти мысли поддержал и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что у легитимности Зеленского "нет и не может быть юридической чистоты", а решать вопрос об окончании войны будут якобы не президенты Украины, а "за океаном", то есть западные союзники Украины.

Также он добавил, что долгое время анализировал ситуацию в Украине, но потом перестал.

"Этот год многое определит в событиях в Украине. Здесь достаточно желающих возглавить страну — как среди военных, так и гражданских. Там демократия" — сказал Лукашенко.

К слову, вслед за Путиным в Беларусь прилетел и самолет Виктора Януковича — беглого украинского президента. Для чего он прибыл туда — остается загадкой. Но в сети активно шутят о том, что российский президент хочет подписать именно с ним документ о "капитуляции Украины", так как спустя почти 10 лет может считать именно его легитимным главой государства. Никаких подтверждений этой информации сейчас нет.

Украинские блогеры Александр Нойнец и Роман Шрайк высмеяли слова двух диктаторов. Так, по мнению Нойнеца, украинцы готовы возглавить не только саму Украину, но и другие страны, например Беларусь и Россию.

Что касается переизбрания Владимира Зеленского, то сейчас нет возможности провести безопасные и честные выборы президента. Власти страны пытались найти выход, но так и не смогли придумать, как объединить украинцев за границей, на оккупированных территориях и на фронте для того, чтобы они смогли проголосовать. В ЕС же заявили, что у них нет никаких сомнений в легитимности Владимира Зеленского. В ООН выступили с аналогичной позицией.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Путин снова готовится открыть второй фронт в Беларуси. По мнению военного эксперта, именно ради этого в Минск прилетел российский президент и беглый бывший президент Украины Виктор Янукович.