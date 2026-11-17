Власників зобов’язали самостійно прибрати об’єкти та впорядкувати території після демонтажу

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У Дніпрі планують демонтувати чотири поштомати "Нової пошти" через порушення правил благоустрою. Виконком міської ради ухвалив рішення прибрати їх разом з іншими тимчасовими спорудами.

Про рішення щодо демонтажу загалом 45 об’єктів повідомив канал "Дніпро". Якщо власники не приберуть споруди самостійно, цим займуться комунальники разом із департаментом торгівлі та реклами міськради.

За якими адресами приберуть поштомати

Поштомати, що потрапили до переліку, розташовані на двох вулицях міста, пише "Дніпро Оперативний" із посиланням на Дніпровську міську раду. На вулиці Коробова демонтаж передбачений біля будинків 9 та 24. Ще два поштомати "Нової пошти" мають прибрати на проспекті Слобожанському, 83 та 85.

"У Дніпрі планують демонтувати 45 МАФів і поштоматів "Нової пошти"", — йдеться у повідомленні.

Які об'єкти демонтують в Дніпрі

Які об'єкти демонтують в Дніпрі

Які об'єкти демонтують в Дніпрі

Хто відповідатиме за демонтаж

Після прибирання споруд їхні власники повинні привести звільнені ділянки до належного стану. Території мають бути придатними для подальшого використання за цільовим призначенням.

У разі невиконання вимог роботи організує департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради спільно з комунальним підприємством "Дніпровські активи". До демонтажу також передбачено залучення інших комунальних підприємств або установ міста відповідно до їхніх повноважень.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто володіє "Новою поштою" та які ще бізнеси розвиває.