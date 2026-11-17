Часник, перець і лавровий лист додають грибам виразного аромату

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Печериці можна замаринувати, поки готується вечеря: проварити в кисло-солодкому маринаді, а потім охолодити просто в ньому. Для швидкого рецепта беріть дрібні гриби або розріжте великі на однакові частини.

Як приготувати таку закуску вдома, розповідає "Телеграф". На 500 г печериць знадобляться 100 мл води, 50 мл олії, 40 мл оцту 9%, 3 зубчики часнику, 1 чайна ложка солі без гірки, 2 чайні ложки цукру, 6 горошин чорного перцю та 2 лаврові листки.

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Гриби швидко промийте, зріжте забруднені кінчики ніжок, часник наріжте пластинками. У каструлі змішайте воду, олію, оцет, сіль, цукор і спеції. Доведіть маринад до кипіння, помішуючи, щоб сіль і цукор розчинилися.

Додайте печериці й часник, накрийте кришкою та готуйте на слабкому вогні 8–10 хвилин після повторного закипання. Кілька разів обережно перемішайте: гриби виділять сік, тож рідини побільшає. Перекладіть усе в неглибоку жаростійку місткість, щоб швидше охололо.

Під час охолодження печериці залишають у маринаді, щоб вони увібрали аромат спецій Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Не зливайте маринад під час охолодження. Контакт із ним дає солі й кислоті час проникнути в гриби, а часнику та спеціям – передати аромат. Щойно закуска перестане активно парувати, поставте її в холодильник на 30–60 хвилин. Перед подаванням перемішайте й дістаньте потрібну порцію без зайвої рідини; решту тримайте в холодильнику в маринаді.

Сіль і цукор розчиняють у маринаді до додавання печериць Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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