"Зробить з Путіна клоуна": політолог розповів, як РФ може використати Януковича і обпектися

"Легітимний" не просто так саме в цю дату прилетів у Білорусь

Російський диктатор Володимир Путін може використати експрезидента України Віктора Януковича, який 24 травня прилетів у білоруський Гомель, для посилення інформаційної кампанії. У Кремлі просувають тезу "нелегітимності Зеленського" після 20 травня.

Про це політолог, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів "Телеграфу". Детальніше про плани Кремля можна прочитати у матеріалі "Що задумали Путін та Лукашенко, і до чого тут Янукович".

Навіщо Янукович Путіну

"Якщо його дійсно туди привезли і будуть використовувати на публіку, то цілком ймовірно, що для посилення російської інформаційної спецоперації проти України по створенню уявлення нібито про нелегітимність влади президента Володимира Зеленського. Помітьте, що вони вичекали зручний момент до 20 травня, коли президент Зеленський п’ять років тому вступив на посаду. І для того, щоб більш активно мусувати тезу про його "нелегітимність", вони можуть спробувати відтінити його Януковичем", — сказав Божко.

Проте використання президента-втікача для інформаційної компанії є слабким кроком. Він ніяк не додасть образу Росії серйозності. Навпаки такі дії поставлять Путіна в клоунське становище.

"Якщо росіяни зроблять подібний крок, то це певним чином дуже сильно б'є по серйозності їхнього образу на Заході. Тому що там це буде розглядатися як однозначно слабкий крок, як крок до паніки.

Ми розуміємо, що ці заходи зі створення урядів, які нічим не керують, і яким ніхто не підкорюється, інакше ніж медійним жартом не назвеш. А якщо вони будуть цих жартівників садити поряд з Путіним, який має колосальну владу, то це не додає легітимності Януковичу, а вводить у клоунське становище самого Путіна, який буде робити враження, що спілкується з нібито якимось справжнім політиком", — сказав Божко.

Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявили про нелегітимність Зеленського. Під час переговорів вони заговорили про перемовини між Москвою та Києвом. Проте в Україні їхні слова висміяли. Ряд лідерів думок вже висловились стосовно заяв диктаторів.

Нагадаємо, 20 травня 2024 року було рівно 5 років з інавгурації президента України Володимира Зеленського. У ЦВК підтвердили легітимність голови держави. Під час воєнного стану виборів не проводять.

В ООН підтвердили, що вважають Зеленського легітимним президентом. Саме він є представником України на міжнародній арені і залишиться ним після 20 травня.

Раніше "Телеграф" писав, що Стефанчук жорстко пройшовся по тих, хто ставить легітимність Зеленського під сумнів. Він назвав їх ворогами України, проте вживав і більш "міцні" слова.