Оккупационная власть завила о готовности принять около полумиллиона туристов

Во временно оккупированном Бердянске российскими захватчиками уже должен был начаться полноценный пляжный сезон с кучей людей, детей и развлечений. Однако в конце мая кроме разбитой, неухоженной набережной и грязных пляжей туристов ничего не ожидает.

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Заметим, что псевдомер Бердянска Валерий Сауленко намерен в этом году принять около полумиллиона туристов. Однако оккупационные власти до сих пор не привели в порядок пляжи и главную визитку города — набережную.

В ноябре 2023 набережная пострадала от непогоды. Гранитные плиты с парапета до сих пор "гуляют как клавиши пианино", а ямы даже не ограждены предупредительными заборчиками. Брусчатка на тротуарах кое-где "исчезла", за кустами и цветами не ухаживают, они сохнут и погибают. В то же время власти ничего не делают для устранения этих проблем, город все больше приходит в упадок и разрушается.

Кроме набережной, второй болью бердянцев стали пляжи, которые никоим образом не подготовили для лета. Единственное, что предлагает власть жителям города — бесплатная аренда при уборке и приведении территории в порядок. Отметим, что до российского вторжения аренда пляжей была одной из самых прибыльных отраслей бизнеса, сейчас даже речь об этом не идет.

Бесплатная раздача пляжей свидетельствует о значительном упадке не только туризма, но и курортного города в целом.

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