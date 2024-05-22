Ексглава МЗС Володимир Огризко – про три дипломатичні "фронти" України

Росія отримала болісний політико-дипломатичний удар

Україна активно бореться не лише на військовому, а й на дипломатичному полі бою. Вітчизняна дипломатія, наші депутати, військові, політики, особисто президент Володимир Зеленський переконують Захід дозволити бити його зброєю по території РФ, звідки постійно летить по Україні.

Другий важливий дипломатичний "фронт" — підготовка до саміту миру, запланованому у Швейцарії на середину червня. Третій – укладання угод у сфері безпеки з нашими партнерами.

Колишній голова Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко розповів "Телеграфу", чого очікувати від битви на кожному із цих "фронтів".

Якщо говорити про дозвіл бити по Росії американською чи загалом західною зброєю, такий крок є цілком зрозумілим, вважає Володимир Огризко. На відміну від позиції наших західних партнерів з цього приводу.

"Позиції неадекватної, якщо не сказати цинічної. Це виглядає так, якби Усик бився з Ф’юрі однією рукою, бо другу українському боксерові використати заборонили. Зміг би тоді перемогти Олександр? Безумовно, що – ні… Тому мені здається, Україні слід і далі наполягати на тому, що така позиція наших партнерів реально допомагає Росії продовжувати бити зі своєї території по українських цивільних об’єктах, вбивати мирне населення.

Подивіться, що останнім часом відбувається на Харківщині! Думаю, слід ставити питання руба. Або ми серйозні партнери – і Захід припиняє боятися власної тіні, дає нам "добро", і Україна починає активно придушувати відповідною зброєю об’єкти військового плану у глибині РФ, щоб убезпечити себе. Або ми будемо змушені це робити самі, вдаючи, що так вийшло випадково", – зазначає ексдипломат.

Другий переговорний кейс – саміт миру.

"Не слід, мені здається, мати надмірні очікування. Ця зустріч якщо і дасть якийсь ефект, то лише політичний. Навряд чи вийде домовитися про серйозні практичні речі. Хіба що про деякі напрямки (заявлено всього три), принципи. Але це не означає, що ми не повинні розвивати цю тему", – наголошує Володимир Огризко.

За його словами, російська реакція говорить про те, що саміт миру для Кремля – болісний політико-дипломатичний удар.

"На цю зустріч РФ не запросили, це її відверто злить і ображає. Тож слід працювати над тим, щоб захід відвідали якнайбільше гостей. І вже сам факт того, що збереться "енне" число країн, скаже Москві, що її позиція засуджується. Адже ті, хто прибуде на саміт, наполягатимуть, як мінімум, на основоположних принципах, зафіксованих у Статуті ООН», – зазначає дипломат.

Третій кейс – угоди у сфері безпеки.

"Думаю, зараз ключовим буде остаточне узгодження позицій України та США щодо домовленостей у сфері оборони та безпеки. Якщо нам вдасться зафіксувати стабільне постачання Україні всієї необхідної допомоги (включаючи військову, незалежно від того, хто буде американським президентом) протягом наступних 10 років або до моменту нашого повноцінного вступу НАТО, це буде найважливішим результатом у наших безпекових відносинах зі Штатами», – вважає Володимир Огризко.

Він припускає, що тих гарантій, які відповідали б п’ятій статті Вашингтонського договору (статут НАТО, про колективну безпеку) ми, на жаль, не отримаємо.

"Американці бояться, кажуть про це відверто, тож, як і з самітом миру, не слід мати завищених очікувань, щоб не було серйозних розчарувань. Якщо дивитися прагматично – така угода, звичайно, важлива для нас. Сподіваємося, вона буде наповнена реальним змістом. із фіксацією зобов’язання США у довгостроковому періоді стабільно забезпечувати Україну всім, що нам необхідно”, – констатує ексглава МЗС.