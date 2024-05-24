"Буде менше великих електростанцій": глава "Укренерго" описав потужну енергосистему майбутнього

Виробництво енергії стане компактнішим

В Україні наразі є значний дефіцит в електроенергетиці, саме тому введено погодинні графіки відключень світла. Адже ворог протягом усієї війни методично знищує не тільки магістральні мережі, а й генерацію. Але чи зможе енергосистема майбутнього подолати це?

Про це голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів "Телеграфу". Більше інформації про графіки відключень та стан енергосистеми читайте у матеріалі: "Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання".

"В енергосистемі майбутнього буде менше великих, потужних електростанцій з потужними лініями електропередачі на сотні кілометрів. Виробництво енергії стане компактнішим, більш розосередженим і ближчим до споживача", — каже Кудрицький.

За його словами, аби у майбутньому енергетика України могла бути більш потужною та самостійною, вона має бути трохи розосереджена. Тобто для Києва буде своя генерація, для Харкова – своя. Водночас, на думку експерта, не йдеться про децентралізацію атомних станцій, йдеться про децентралізацію інших видів генерації. Перш за все саме теплової.

За допомогою наявності більшої кількості малих, але у міру потужних електростанцій, енергосистема матиме гарний потенціал і буде більш стійка до ворожих атак.

Нагадаємо, що в Україні змінили графіки відключення світла на вечір. Це стосується Києва, Київщини, Одещини, Донеччини та Дніпропетровщини.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві світла не буде цілий день 24 травня, все через погіршення погоди.