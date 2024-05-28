В Раді хочуть збільшити терміни оновлення даних у ТЦК: скільки дадуть часу

Система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані

Невдовзі у Верховній Раді буде зареєстрований законопроєкт, що внесе зміни у закон по мобілізації. Народні обранці пропонують збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.

Про це повідомив народний депутат Володимир Арʼєв. Подробицями він поділився в етері Еспресо.

Він зазначив, що система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. "Оскільки, після оновлення даних в застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми", — пояснив Арʼєв.

Саме тому, на наступне засідання Комітету з питань цифрової трансформації вже запросили заступницю міністра оборони. Також нардепи поставили ряд тиматичних питань до уряду. Зокрема, звідки були виділені кошти на створення застосунку та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення, розповів Арʼєв.

Нардеп наголосив, що всі військовозобов'язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів.

"Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому, ми з колегами сьогодні реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобовʼязаних з 60 до 150 днів.", — каже нардеп.

Арʼєв каже, що ряд нардепів будуть вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК й питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було б вирішити онлайн.

Нагадаємо, що застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" працює в тестовому режимі. Через людський фактор у його роботі та в реєстрі даних "Оберіг" трапляються помилки. Станом на понеділок, 27 травня, через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах.

Раніше "Телеграф" повідомив, що чому дані в "Резерві+" неточні і які зміни чекатимуть на функціонал.