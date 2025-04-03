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Українські призери Паралімпіади відзначились благородним вчинком

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Данило Чуфаров та Андрій Трусов Новина оновлена 03 квітня 2025, 20:33
Данило Чуфаров та Андрій Трусов. Фото Getty Images

Плавці допомагають захисникам України

Українські спортсмени Данило Чуфаров та Андрій Трусов задонатили 400 000 грн військовим, які захищають їхню рідну Донецьку область від російських окупантів. Обидва вдало виступили на Паралімпійських іграх у Парижі, де стали мультимедалістами у плаванні.

Про це повідомляє Львівська міська рада. За інформацією джерела, атлети родом із Донбасу, і після своїх тріумфальних виступів вони зробили важливий внесок у підтримку українських захисників.

"У проєкт "Зброєносці" ми задонатили 400 000 гривень. Це стало можливим завдяки державним призовим, які ми отримали за перемоги на Паралімпійських іграх у Парижі. Ми раді долучитися до збору, адже впевнені: лише разом зможемо досягти спільної перемоги та закінчити цю страшну війну", – зазначили спортсмени", — сказали спортсмени.

Чуфаров на Паралімпіаді-2024 виграв 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Трусов зі свого боку завоював 2 золоті та 3 срібні медалі.

Раніше український плавець Ярослав Денисенко приєднався до масштабного збору відомого активіста Сергія Стерненка, аби допомогти ЗСУ. Для цього параатлет віддав свою золоту медаль як приз за донат.

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#Паралімпіада #Параолімпійські ігри