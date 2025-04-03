Українські призери Паралімпіади відзначились благородним вчинком

Плавці допомагають захисникам України

Українські спортсмени Данило Чуфаров та Андрій Трусов задонатили 400 000 грн військовим, які захищають їхню рідну Донецьку область від російських окупантів. Обидва вдало виступили на Паралімпійських іграх у Парижі, де стали мультимедалістами у плаванні.

Про це повідомляє Львівська міська рада. За інформацією джерела, атлети родом із Донбасу, і після своїх тріумфальних виступів вони зробили важливий внесок у підтримку українських захисників.

"У проєкт "Зброєносці" ми задонатили 400 000 гривень. Це стало можливим завдяки державним призовим, які ми отримали за перемоги на Паралімпійських іграх у Парижі. Ми раді долучитися до збору, адже впевнені: лише разом зможемо досягти спільної перемоги та закінчити цю страшну війну", – зазначили спортсмени", — сказали спортсмени.

Чуфаров на Паралімпіаді-2024 виграв 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Трусов зі свого боку завоював 2 золоті та 3 срібні медалі.

Раніше український плавець Ярослав Денисенко приєднався до масштабного збору відомого активіста Сергія Стерненка, аби допомогти ЗСУ. Для цього параатлет віддав свою золоту медаль як приз за донат.