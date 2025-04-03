Привітання з днем народження дитині українською мовою: найкращі побажання для хлопчиків та дівчат

Скільки б не виповнювалось дитині, їй буде приємно почути добрі побажання

День народження дитини — це особливе свято, сповнене радості, сміху, яскравих кульок і приємних сюрпризів. Це день, коли іменинник відчуває себе справжньою зіркою, а рідні та друзі засипають його привітаннями, подарунками та теплими обіймами. Діти з нетерпінням чекають на цю подію, адже для них це чарівний день, коли збуваються мрії.

Неважливо, скільки років виповнюється малюку – 2-3 місяці, 5 чи 9 років – кожна дитина заслуговує на щирі слова любові та підтримки. Важливо дарувати їй не лише подарунки, а й частинку своєї душі, виражену в теплих побажаннях. Саме такі слова запам’ятовуються і створюють атмосферу справжнього свята.

"Телеграф" зібрав для вас універсальні привітання українською, які підійдуть як для хлопчиків, так і для дівчаток, незалежно від віку.

Привітання хлопчику у прозі та віршах

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З днем народження, маленький герой! 🎉 Бажаю тобі міцного здоров'я, безліч веселих пригод і здійснення найзаповітніших мрій! Нехай твоє дитинство буде яскравим, як веселка! 🌈

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З днем народження, дитятко,

Миле моє янголятко.

Хай життєвий шлях твій буде

Тільки там, де добрі люди!

Доля — щастя посилає,

Бог — від зла оберігає…

У здоров’ї, в мирі жити,

Розвиватись… І любити!

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Дорогий наш хлопчику! Вітаємо тебе з днем народження! 🥳 Нехай у твоєму житті завжди буде багато радості, сміху та любові. Будь завжди таким же веселим, добрим і щасливим! 🤗

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З днем народження вітаю

І тобі в цей день бажаю,

Щоб життя було, як казка,

Й на все була Божа ласка,

Хай завжди тобі щастить,

Все збувається за мить!

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З днем народження, сонечко! ☀️ Нехай твій світ буде сповнений щасливих моментів, веселих ігор і найкращих друзів! Бажаю тобі море усмішок та чудових пригод! 🚀

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З днем народження щиро вітаєм!

Хай радість приносить кожний день,

Міцного здоров’я та щастя бажаєм,

Хай пташки співають прекрасних пісень.

Зичимо радості, в справах везіння,

Безхмарного неба і сонця яскравого,

В досягненні мрій — натхнення й терпіння,

Цікавих подій та життя різнобарвного!

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З днем народження! 🎂 Бажаю тобі бути сильним, сміливим і завжди досягати своєї мети! Нехай кожен день дарує тобі щасливі миті та цікаві відкриття! 🌟

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Сонечко наше, тебе ми вітаємо

І лиш найкращого щиро бажаємо,

Справжньої дружби і друзів надійних,

Добрих, веселих пригод чудодійних.

З неба веселка нехай усміхнеться,

Все дуже добре у тебе складеться.

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Зі святом тебе, наш чемпіоне! 🏆 Бажаю тобі багато нових знань, вірних друзів і захопливих подорожей! Нехай твоє життя буде сповнене яскравих барв і здійснених мрій! 🚴‍♂️

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У це яскраве свято

Бажаю я багато

Привітань та подарунків,

Справжніх див та візерунків.

Буде хай веселим свято,

І сюрпризів щоб багато.

Мрії хай збуваються,

І дива трапляються.

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Вітаю, юний мандрівнику! 🌍 Нехай твоє життя буде, як цікава казка, де є чарівні пригоди, добрі друзі та чудові подарунки! Ніколи не сумуй і завжди вір у диво! ✨

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Із днем народження, зі святом!

Бажань так маю я багато:

Щасливої бажаю долі,

Завжди у рідних бути колі.

Великих успіхів в навчанні,

Знать відповідь на всі питання,

Що виникатимуть у тебе.

Задовольняти всі потреби.

Хай сонечко тобі всміхнеться,

Погане швидко все минеться,

Від Бога буде хай підтримка.

Рости щасливою, дитинка!

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З днем народження, малий супергерою! 🦸‍♂️ Бажаю тобі бути найсильнішим, найрозумнішим і найвеселішим! Нехай у твоєму житті буде багато цікавих відкриттів і великих досягнень! 🚀

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З днем народження вітаю!

Хай буде все, як ти бажаєш,

Твій настрій буде хай казковим,

Життя цікавим і чудовим.

Бажаю успіхів в навчанні

І перемог в усіх змаганнях,

Пригод веселих, друзів гарних,

Багато світлих днів безхмарних!

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Дорогий імениннику! 🎊 Бажаю тобі безмежної радості, любові та тепла! Нехай кожен день приносить тобі нові веселощі, успіхи та яскраві моменти! 💙

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Вітаю із твоїм найбільшим святом!

Бажаю, друзів щоб було багато.

Побільше перемог в усіх змаганнях,

Збувалися щоб мрії і бажання.

Тобою щоб завжди батьки пишались,

Усе, що ти задумаєш, збувалось.

Щоб легко удавалось все в навчанні.

Прийми із днем народження вітання!

Привітання дівчинці своїми словами та у віршах

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З днем народження, маленька принцесо! 👑 Нехай твоє життя буде, як чарівна казка, сповнена радості, добра та здійснення бажань! Бажаю тобі море щастя та безліч яскравих моментів! 🌸

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Ввірвалось день народження у дім,

Тебе сердечно я вітаю з ним!

Нехай життя буде крутим і кльовим,

І дні будуть яскраві, веселкові.

Дитинство твоє буде хай щасливим,

Багатим на пригоди й справжнє диво.

Здійснять бажання хай чарівники,

Безмежно люблять і пишаються батьки!

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Дорога наша зіронько! 🌟 Вітаємо тебе з цим прекрасним днем! Нехай твій світ буде наповнений веселими пригодами, вірними друзями і чудовими подарунками! 🎁

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Щастячка, добра і ласки,

Щоб було все, як у казці,

Щоб веселий був й здоровий,

Побажання Lova-Lova!

Був помічником для мами

І найкращим сином тату,

Щоб усім ріс на показ,

Був веселим кожен раз.

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З днем народження, сонечко! ☀️ Бажаю тобі яскравого дитинства під мирним небом, багато усмішок, здійснення мрій і завжди гарного настрою! 🎈

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Моє сонечко, зайчатко

Приймай щирі привітання.

Наше миле котенятко,

Сьогодні день народження.

Будь гордістю батьків,

Рости в країні мрій.

Здоров’ям дорожи,

"Ніколи" не кажи.

Щоб ангел-охоронець

Був поруч, вберігав.

Від бід, невдач, тривог

Тебе застерігав.

Цікавих захоплень,

Удачі бажань.

Друзів хороших,

Щастя і знань.

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Мила наша дівчинко! 🎂 Вітаємо тебе з днем народження! Нехай у твоєму житті буде багато радості, веселощів і щасливих моментів! Будь завжди усміхненою та щасливою! 😊

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З днем народження тебе

Нині щиро привітаю.

Від душі тобі добра,

Щастя й радості бажаю.

Щоб життя твоє було,

Наче в милій, ніжній казці.

Щоби кожен день минав

В добрі, благах всіх та ласці.

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Зі святом тебе, красуне! 💖 Бажаю тобі багато казкових моментів, чарівних миттєвостей і справжнього щастя! Нехай у твоєму серці завжди панує радість! 🌈

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Сонечко моє, я тебе вітаю!

І у день народження я тобі бажаю

Щастя, здоров’я, всіляких пригод,

У школі навчатись без зайвих турбот.

Мріяти палко, міцно дружити,

Бути порядним і гідно жити.

Шлях свій знайти та висот досягти,

І щоб все було, лиш як хочеш ти!

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З днем народження, маленька фея! 🧚‍♀️ Бажаю тобі чарівних миттєвостей, безліч приємних сюрпризів і багато любові! Нехай кожен день буде наповнений щастям! ✨

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З днем народження, дитинко!

Хай лунає сміх твій дзвінко,

Друзів прийде хай багато

На твоє чудове свято.

Хай веселощі чекають,

Хай смачненьким пригощають,

Люблять хай матуся й татко.

Щастячка тобі, дитятко!

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Дорога наша принцесо! 👸 Бажаю тобі завжди бути усміхненою, радісною та щасливою! Нехай у твоєму житті буде багато яскравих фарб, теплих обіймів і веселих пригод! 🎠

***

З днем народження вітаю,

Буде гарним хай це свято,

Щастя й радості бажаю,

Подаруночків багато!

Зичу ласки та добра,

Щоб збувалися бажання,

Доля щоб, мов мед, була,

Та подобалось навчання!

***

З днем народження, чарівна дівчинко! 🎊 Нехай у твоєму житті завжди буде багато добра, світла і радості! Бажаю тобі здійснення всіх мрій і щасливих днів! 💕