До Великодня Louis Vuitton представив шоколадну сумочку: скільки коштує та де купити

Такий десерт шкода буде їсти

До Великодня Louis Vuitton презентував must-have для поціновувачів моди та десертів – шоколадну сумку, натхненну культовою Egg Bag, створеною Ніколя Геск'єром для показу весна-літо 2019. Ексклюзивну пасхальну колекцію розробив відомий французький кондитер Максім Фредерік – найкращий шеф-кондитер року за версією Gault & Millau 2022, який нині працює в паризькому ресторані Cheval Blanc.

Про це повідомляють на сайті бренду. Корпус із 70% темного шоколаду стилізований під шкіру, а ручки та декоративні елементи — з 40% молочного шоколаду.

Всередині — плитка молочного шоколаду з цілим фундуком та джандуєм — шоколадною пастою, яку використовують для цукерок.

Вартість такого великоднього аксесуара — 225 євро (приблизно 10 125 гривень), вага — 970 грамів. Також на сайті бренду можна придбати набір із трьох пасхальних шоколадних яєць за 40 євро (близько 1800 гривень). Колекція представлена у магазинах Парижа, Шанхая, Сінгапура та Нью-Йорка. В Україні ця великодня розкіш поки недоступна, однак українські поціновувачі Louis Vuitton можуть спробувати замовити її через знайомих або кур’єрів з-за кордону.

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