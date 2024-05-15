Заблокували вантажівку і оштрафували на 17 тисяч: далекобійник серйозно поплатився за популярне порушення

Цей випадок вчергове підкреслює важливість дотримання вагових норм на дорогах

Останнім часом помітно зросла кількість випадків перевантаження вантажівок на наших дорогах, що стає справжньою проблемою для дорожніх служб. За допомогою WIM-систем від початку року виписали штрафів на майже 35 млн. грн.

Під час дорожньої рейдової перевірки в Львівській області інспектори ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА зупинили вантажівку MAN, яка на вигляд була явно перевантаженою. І справді, після вагової перевірки виявилося, що вага перевищує дозволену на цілих 14.5%.

Згідно з законодавством, перевізники вантажів мають дотримуватися певних вагових норм, які встановлені для безпеки на дорозі та довгострокової ефективності транспортної інфраструктури. Однією з таких норм є максимально допустима маса транспортного засобу, яка становить 40 тонн.

Отже, щоб уникнути небезпеки на дорозі, на вантажівці був встановлений блокувальний пристрій, а водій, який скоїв порушення, отримав "сюрприз" у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. гривень. Але перевантаження може не лише призвести до фінансових збитків, але й створити загрозу безпеці на дорозі.

Загалом, за чотири місяці від початку року інспектори Укртрансбезпеки виявили понад 21 тис. порушень. А саме на вантажному транспорті було виписано 15 224 постанови. Сума штрафних санкцій склала більш як 128 млн грн.

Раніше "Телеграф" пояснював, в яких випадках далекобійників можуть знімати з рейсів і везти до "військкомату". У ТЦК наголошують, що водії вантажівок — такі ж громадяни, як і інші.