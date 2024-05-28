Росія може почати отримувати зброю ще від однієї країни: угоду незабаром підпишуть

Поїздка делегації до РФ вже була анонсована

Найближчим часом Росія може підписати угоду зі збройними силами Судану щодо обміну зброєю для свого логістичного хаба в Порт-Судані на Червоному морі. Помічник головнокомандувача ВСС Ясір Аль-Атта вже анонсував поїздку делегації до РФ для укладання угоди про обмін "життєво важливого озброєння та боєприпасів".

При цьому Ясір Аль-Атта Аль-Атта описав запланований російський центр як "не зовсім військову базу". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російська сторона стверджує, що військові Судану могли повернути собі кілька районів Хартуму завдяки постачанню іранських БПЛА.

У матеріалі зазначається, що заступник міністра закордонних справ РФ та спеціальний представник президента РФ в Африці та на Близькому Сході Михайло Богданов проводив зустріч із головою СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом та кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 та 29 квітня.

Аналітики ISW вважають, що, можливо, Росія змінить бік підтримки громадянської війни в Судані для підтримки збройних сил країни, щоб створити свою військово-морську базу в Червоному морі.

Також на думку аналітиків, підтримка суданських збройних сил принесла б велику користь Ірану, оскільки це зблизило б російську та іранську політику, а також стратегію в регіоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія давно хотіла отримати базу в Червоному морі, але угода, підписана країною-агресором з минулим диктатором, не була реалізована.