На кордоні затримали "антиухилянтів": переплили річку, щоб повернутись в Україну (фото)

За проступок доведеться відповісти перед законом

На польсько-українському кордоні прикордонники затримали двох чоловіків, які переплили річку Західний Буг. Виявилось, що це брати, які є уродженцями Камінь-Каширського району Волинської області.

Останні роки вони проживали у Німеччині, проте через відсутність роботи вони вирішили повернутись в Україну. Брати вирішили незаконно перетнути державний кордон, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України ― Західний кордон.

Чоловіки добре підготувались. Вони одягнули гідрокостюми, а наверх ― звичайний одяг. З собою також взяли інструментарій та продукти.

"З собою "мандрівники" прихопили запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись скористатися ним задля подолання інженерних загороджень. Проте на шляху до них порушників виявив прикордонний наряд", ― йдеться у повідомленні.

Брати добре спланували повернення додому

З собою вони взяли їжу та інструменти

За незаконне повернення чоловікам доведеться відповісти перед судом. На них вже склали адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП за незаконний перетин державного кордону.

Річка Західний Буг на карті

Українці не залишили цю ситуацію без уваги. Один з коментаторів написав: "Незаконне повернення в Україну. Щось нове". Хтось пожартував, що вони почули про новий закон про мобілізацію та вирішили мобілізуватись.

Раніше "Телеграф" писав, скільки ухилянтів затримали у Вінницькій області, які хотіли втекти до Молдови. Стала відома цифра з початку повномасштабної війни.