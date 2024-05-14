Прикордонники назвали найбезглуздіший спосіб переплисти Тису та пояснили, чому цього не варто робити (фото)

Усі спроби переплисти Тису – незаконні та безглузді

Українські нелегали, намагаючись виїхати з України під час воєнного стану, штурмують річку Тиса. Деякі з них, щоб не потрапити до рук прикордонників, вдаються до вельми оригінальних, а часом навіть безглуздих методів.

Про це розповіла речниця Мукачівського загону ДПСУ Леся Федорова у коментарі для матеріалу "Телеграфа" під назвою "Бурхлива Тиса, дикі звірі і підступні Карпати: що ще чекає втікача-нелегала".

На її думку, всі спроби нелегально перетнути кордон безглузді. Проте серед них вона виділила спробу перетнути кордон із дитячими нарукавниками "рожевий фламінго".

"Закарпатець пообіцяв товаришу-полтавчанину супроводити його в сусідню країну, забезпечив гідрокостюмом і надувним дитячим колом, а себе – надувними дитячими нарукавниками із рожевими фламінго. Про те, що глибина Тиси на напрямку їхнього руху сягає чотирьох метрів, а ширина – майже 50 метрів і що у річці вже потонули майже два десятки чоловіків – провідник волів мовчати…Всі спроби перетину – незаконні і безглузді, смерті – безглузді, і нам шкода щоразу тих хлопців, які загинули. Серед них є 20-21-річні, які не підлягають призову. І щоразу виникає запитання – нащо така молода людина взагалі лізла у воду", — розповідає вона.

Також вона підтвердила, що був випадок, коли чоловік намагався переплисти цю бурхливу річку у кросівках.

"На жаль, там тільки ноги залишилися…", — каже вона.

Військова пояснила, що у Тисі не рятують навіть гідрокостюми, з якими деякі намагаються її переплисти. Справа в тому, що дно річки невідоме.

"Що там під водою не скаже ніхто, тим більше – "провідники". Вода дуже глибока – чи там коріння, чи навіть якесь дерево, що після підвищення води опинилось під водою… Людині, яку знайшли в гідрокостюмі, 10 травня виповнилося 42 роки – це молодий чоловік. Скоріше за все, він був сильний і, напевно, вірив у свої сили. Ба більше, він родом з Хуста [на Закарпатті], тож напевно не один раз бачив Тису, і це йому, на жаль, не допомогло", — сказала Федорова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники затримали групу "скелелазів"-уклоністів у високогір’ї Карпат.