Екс-командувачі НАТО визначили пріоритети Заходу в підтримці України

Відставні генерали НАТО розповіли, чим загрожує програш України у війні проти Росії

Напередодні 75 річниці НАТО група відставних генералів країн-членів Північноатлантичного альянсу у колективному зверненні закликали змінити політику щодо військово-технічної підтримки України.

Так, генерали закликають зняти обмеження на типи та кількість озброєння для передачі Україні, терміново надати критично необхідне озброєння та передати військове спорядження, що забезпечить технологічну перевагу над противником. Генерали наголошують на необхідності пріоритезувати заходи із забезпечення оперативних запасів ЗСУ, включно із забезпеченням боєприпасами та необхідним обслуговуванням озброєнь, докласти зусиль із розширення навчання українських військових за кордоном.

У зверненні закликають почати укладати довгострокові двосторонні безпекові угоди між Україною та країнами-членами НАТО за прикладом Естонії (пропорційно до розміру ВВП країни), з метою гарантування постійної військово-технічної підтримки, а на саміті Альянсу у Вашингтоні прийняти документи щодо незворотності підтримки України до відновлення її територіальної цілісності і суверенітету, та чіткого плану по вступу України в НАТО.

У зверненні наголошується на геноцидному характері російської війни, метою якої є знищення України як незалежної країни та українців як самостійної нації. Генерали застерігають, що нездатність Заходу підтримати Україну призведе до неминучої поразки України, сотень тисяч додаткових жертв та мільйонів біженців, а сама поразка буде сприйнята як запрошення до експансіонізму іншими авторитарними режимами. Поразка України неминуче призведе до втрати довіри до США як до лідера вільного світу, поставить під загрозу існування НАТО, оскільки інші члени Альянсу будуть змушені шукати двосторонніх домовленостей з авторитарними країнами, зокрема РФ та КНР.

Серед підписантів листа: Генерал Сер Річард Ширрефф, заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі (2011-2014); Генерал Ріхо Террас, Начальник Генерального штабу Збройних сил Естонії (2011-2018); Генерал-лейтенант Бен Годжес, Командувач армії США у Європі (2014-2017); Генерал-лейтенант Марк Гертлінг, Командувач армії США у Європі (2011-2012); Генерал-майор Майкл Ріпасс, Командир Європейського командування сил спеціальних операцій США (2010-2013); Генерал-майор Ріхо Юхтегі, Командувач Сил спеціальних операцій Естонії (2012-2019); Клаус Віттманн, бригадний генерал Бундесверу, екс-співробітник штаб-квартири НАТО; Януш Адам Онишкевич, Міністр оборони Польщі (1992-1993, 1997 — 2000).

Як Укрінформ повідомляв раніше, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників зняти обмеження на використання Україною зброї для ураження військових об'єктів на території Росії. Генеральний секретар заявив, що Росія веде агресивну війну, і Україна має право захищатися. "І це включає в себе також нанесення ударів по цілях на російській території", — пояснив він, зазначивши, що деякі союзники вже зняли такі обмеження і "настав час для інших союзників" розглянути можливість зробити те ж саме.