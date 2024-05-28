Экс-командующие НАТО определили приоритеты Запада в поддержке Украины

Отставные генералы НАТО рассказали, чем грозит проигрыш Украины в войне против России

Накануне 75-й годовщины НАТО группа отставных генералов стран-членов Североатлантического альянса в коллективном обращении призвала изменить политику в отношении военно-технической поддержки Украины.

Так, генералы призывают снять ограничения на типы и количество вооружений для передачи Украине, срочно предоставить критически необходимое вооружение и передать военное снаряжение, которое обеспечит технологическое преимущество над противником. Генералы отмечают необходимость приоритезировать меры по обеспечению оперативных запасов ВСУ, включая обеспечение боеприпасами и необходимым обслуживанием вооружений, приложить усилия по расширению обучения украинских военных за рубежом.

В обращении они призывают начать заключать долгосрочные двусторонние соглашения по безопасности между Украиной и странами-членами НАТО по примеру Эстонии (пропорционально размеру ВВП страны), с целью обеспечения постоянной военно-технической поддержки, а на саммите Альянса в Вашингтоне принять документы о необратимости поддержки Украины до восстановления ее территориальной целостности и суверенитета, и четкого плана по вступлению Украины в НАТО.

В обращении отмечается геноцидный характер российской войны, целью которой является уничтожение Украины как независимой страны и украинцев как самостоятельной нации. Генералы предостерегают, что неспособность Запада поддержать Украину приведет к неизбежному поражению Украины, сотням тысяч дополнительных жертв и миллионам беженцев, а само поражение будет воспринято как приглашение к экспансионизму другими авторитарными режимами. Поражение Украины неизбежно приведет к потере доверия к США как к лидеру свободного мира, поставит под угрозу существование НАТО, поскольку другие члены Альянса будут вынуждены искать двустороннего сотрудничества с авторитарными странами, в частности РФ и КНР.

Среди подписавших обращение: Генерал Сэр Ричард Ширрефф, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2011-2014); Генерал Рихо Террас, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии (2011-2018); Генерал-лейтенант Бен Ходжес, Командующий армии США в Европе (2014-2017); Генерал-лейтенант Марк Гертлинг, Командующий армии США в Европе (2011-2012); Генерал-майор Майкл Рипасс, Командир Европейского командования сил специальных операций США (2010-2013); Генерал-майор Рихо Юхтеги, Командующий Сил специальных операций Эстонии (2012-2019); Клаус Виттманн, бригадный генерал Бундесвера, экс-сотрудник штаб-квартиры НАТО; Януш Адам Онишкевич, Министр обороны Польши (1992-1993, 1997 — 2000).

Как Укринформ сообщал ранее, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников снять ограничения на использование Украиной оружия для поражения военных объектов на территории России. Генеральный секретарь заявил, что Россия ведет агрессивную войну, и Украина имеет право защищаться. "И это включает в себя также нанесение ударов по целям на российской территории", — пояснил он, отметив, что некоторые союзники уже сняли такие ограничения и "настало время для других союзников" рассмотреть возможность сделать то же самое.