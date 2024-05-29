Шмыгалем закрыли дыры: ТЦК дали еще одно основание для задержания военнообязанных

Номера военно-учетной специальности в военном билете должны соответствовать данным в реестре "Оберег"

Майские постановления Кабмина Украины, которые дополняют новый закон о мобилизации, залатали некоторые "дыры" в законодательстве. Например, благодаря новым решениям правительства, у ТЦК появилось больше оснований для задержания военнообязанных.

Дело в том, что в Украине время от времени обновлялись и изменялись номера ВУС (военно-учетная специальность). А они, в свою очередь, является одним из критериев, по которым работника (не) можно забронировать. И если раньше из-за особенностей в законодательстве у военнообязанного не возникало обязанности изменять устаревший номер военно-учетной специальности в своем военном билете и, как следствие, лично прибывать в ТЦК и СП, то теперь такого гражданина могут даже задержать. Таким образом, у ТЦК появилось новое обоснование для задержания военнообязанных.

Как пишет Судебно-юридическая газета, соответствующие пункты появились в постановлении Кабмина от 16 мая №559, утверждающее новую форму ВУД (военно-учетный документ), которое вступило в силу 18 мая. В нем указывается, что сведения, указанные в военно-учетном документе гражданина, состоящего или исключенного из военного учета Вооруженных Сил, СБУ, разведывательного органа, должны соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". А в случае, если сведения, указанные в графах 1-5, 13 и 14 военно-учетного документа на бланке, не соответствуют сведениям, содержащимся в Реестре "Оберег", он считается недействительным. Военно-учетная специальность находится в графе 5.

Отмечается, что военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, то есть, до 18 мая, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца. Однако если в ходе проверки документов, к примеру, на улице, будет установлено несоответствие данным "старого" военно-учетного документа и Реестра "Оберег", то лицо могут даже задержать.

"Так, согласно постановлению Кабмина №560, в ходе проверки документов граждан в частности сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа по военно-учетным данным Реестра военнообязанных "Оберег"…Пограничники и полицейские могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру "Оберег"…В случае выявления разногласий военно-учетного документа с военно-учетными данными Реестра "Оберіг" старший группы оповещения предлагает резервисту или военнообязанному (кроме резервистов и военнообязанных СБУ и разведывательным органам) проследовать в районный (городской) ТЦК для уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Реестра "Оберег"…Далее гражданину оформляется и вручается повестка…В случае отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки представителем, уполномоченным вручать повестки, составляется акт отказа…В случае отказа преследовать в ТЦК полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 КУАП", — говорится в материале.

Отметим, ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль отмечал, что сейчас обороноспособность нашей страны остается в приоритете и в связи с этим каждую неделю принимаются решения по мобилизации, которые усиливают Украину.

Больше о новых важных изменениях в мобилизации, которые вносят постановления Кабмина, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в новом законе о мобилизации есть некоторые важные моменты, которые касаются женщин.