Мобилизировался: суд приостановил производство по делу экс-главы ОГА, которого уволил Зеленский

Весной 2020 года глава ОГА захотел получить неправомерную выгоду от начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской области

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) остановил слушание дела в отношении бывшего главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, подозреваемого в получении взятки. Причиной этого стала военная служба, на которую он был призван.

Об этом говорится в определении Высшего антикоррупционного суда Украины, пишет CBN.

"Ходатайство адвоката об остановке судебного производства в отношении обвиняемого удовлетворить. Остановить судебное производство по делу №991/2873/21 в отношении, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, до его увольнения с военной службы, на которую он был призван по призыву во время мобилизации", — говорится в тексте постановления.

Напомним, весной 2020 года глава ОГА, скорее всего, хотел получить неправомерную выгоду от начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской области. Для этого он привлек сообщника – начальника патронатной службы Сергея Шевченко. И уже тот, по его указанию, озвучил требование: 110 тыс. грн неправомерной выгоды ежемесячно в обмен на несоблюдение препятствий в его деятельности.

Впоследствии злоумышленники увеличили свои требования, потребовав получать ежемесячно 15% от официального оборота находившихся в подчинении главного управления органа исполнительной власти госструктур. Учитывая показатели предыдущих периодов, речь шла о сумме около 1,8 млн. грн.

Средства должны были передаваться траншами. Первый – в 100 тыс. грн – передан в начале июня 2020 года, что задокументировано в рамках досудебного расследования. После получения второго транша в 250 тыс. грн председателя и должностного лица ОГА разоблачили и задержали в рамках совместной операции НАБУ, САП, ГУ БКОЗ и УСБУ.

В ходе дальнейших следственных действий по месту работы и проживания подозреваемых изъяты большие объемы наличных денег, происхождение которой пока неизвестно. Речь идет о более чем 4,5 млн грн, 320 тыс. долларов, 24 тыс. евро.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской облгосадминистрации.

Ранее "Телеграф" писал, что досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, предлагавшего 500 тысяч долларов одному из руководителей Государственного бюро расследования (ДБР), завершено. А также закрытие уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний.