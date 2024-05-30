"Це нонсенс": правозахисник розкритикував норму про доставлення людини у ТЦК роботодавцем

Немає чіткої схеми, як це повинно відбуватись на практиці, проте є відповідальність за невиконання обов’язку

У новому законі про мобілізацію є норма, яка зобов’язує роботодавця доставляти працівників у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), але немає чіткої інструкції як це робити. Попри це, він несе відповідальність за невиконання обов’язку.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розкритикував цю норму і назвав схему "абсурдною". Про це він розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Чи мають ТЦК право затримувати людей на вулицях? Відповіді правозахисника на найгостріші питання щодо мобілізації".

"Як роботодавець має це робити? Це нонсенс. Як роботодавець я маю, наприклад, п’ять працівників, зареєстрованих один в Луганську, інший в Івано-Франківську, третій в Києві, а четвертий в Ірпені. І в який ТЦК я маю відправляти робітників? І як я мушу їх доправляти? Де ця інструкція? І за рахунок чого? Я повинен взяти таксі, схопити їх за руку? Яким чином?", ― перерахував Павліченко виклики, які стоять перед роботодавцем через цю норму.

Новий закон не дає чіткої інструкції, і ці питання залишаються без відповідей. Проте це не звільняє роботодавця від відповідальності.

"Ці всі питання висять у повітрі і показують до певної міри абсурдність запропонованої схеми. Разом з тим, ніхто не знімає відповідальність за виконання такого обов'язку", ― сказав Павліченко.

Нагадаємо, що новий закон про мобілізацію зобов’язує роботодавця видавати повістки військовозобов’язаним працівникам та забезпечувати їх прибуття до ТЦК. Також вони повинні інформувати відповідні органи, якщо співробітник відмовляється брати повістку або звільняється з роботи.

Раніше "Телеграф" писав, що саме змінилось з 18 травня. У цей день набув чинності новий закон про мобілізацію.