Щоб не потрапити на фронт, закрив доньку у психлікарні: на Тернопільщині гучний скандал (відео)

Поліцейські виявили відеозвернення молодої жінки під час моніторингу соцмереж

На Тернопільщині батьки нібито запроторили власну доньку до психлікарні. Далі батько незаконно оформив над нею опікунство і все це для того, щоб уникнути мобілізації.

Про це йдеться у відеозверненні, яке сама дівчина виклала у соціальній мережі. На це відео звернула увагу поліція.

Так, громадська активістка на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала відео. На ньому місцева мешканка розповідає, що її батько нібито чинить над нею насильство. Він змусив дівчину пройти лікування у психіатричній лікарні. А після цього незаконним способом оформив над нею опікунство щодо визнання її судом недієздатною.

Таким чином, за словами дівчини, батько хотів уникнути мобілізації, отримавши відстрочку.

У Головному управління національної поліції в Тернопільській області повідомили, що з’ясовують усі обставини. За цим фактом правоохоронці зафіксували заяву. Вже триває перевірка. За її підсумками будуть ухвалені рішення та правова кваліфікація.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на Закарпатті у ТЦК раптово помер військовозобов’язаний.