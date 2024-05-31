Військовий квиток нового зразка: що треба знати українцям, розповіла адвокатка (фото)

Відтепер він буде єдиним для всіх

З 16 травня Кабмін затвердив Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа (ВОД) для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого документа. Відтепер він буде єдиним для всіх, а також може бути як в електронному, так і в паперовому вигляді.

Паперовий документ може бути нового зразка та старого, при цьому обидва — чинні. Основні зміни військово-облікового документа наводить адвокатка Дарʼя Тарасенко.

Зазначається, що, зважаючи на те, що військовий квиток є єдиним для всіх, призовнику, коли він стає військовозобовʼязаним, отримувати новий документ не потрібно.

Форма ж бланку нового ВОД затверджена додатком до Постанови. Це не книжечка, адже документ оформлюється на папері формату А5, містить, зокрема, фотокартку власника документа, відбиток печатки ТЦК та СП.

Адвокатка наголошує, що військово-облікові документи старого зразка залишаються дійсними. Тобто якщо у вас військовий квиток у вигляді книжечки, заміняти його на нову форму нема потреби. Але це можна зробити за бажанням.

Дарʼя Таренско звернула увагу й на те, що у Постанові КМУ зазначено, що ВОД залишаються дійсними на території України, але як щодо використання старих документів за кордоном.

"Разом з тим, Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" визначено, що військово-обліковий документ, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа. Оскільки Закон має вищу юридичну силу, ніж Постанова КМУ, обмеження використання старих ВОД за межами України було б протиправним", — пояснює адвокатка.

Електронний військово-обліковий документ, як зазначає Тарасенко, має зʼявитись найближчим часом у додатку "Резерв+". Та додає, що він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий, і тому, якщо є електронний документ, носити з собою паперовий немає потреби.

"Електронний ВОД має автоматично з'явитись у всіх, про кого є повна інформація в реєстрі військовозобов'язаних. Тому моя порада всім, хто дуже очікує отримати електронний ВОД, — вже зараз переконатись, що в реєстрі є актуальна інформація. Зробити це можна через уточненя своїх даних (наприклад, в ЦНАП чи в додатку "Резерв+")", — додає адвокатка.

Раніше "Телеграф" наводив повний перелік осіб, яким точно не потрібно уточнювати свої військово-облікові дані. Ознайомтеся зі списком, щоб не марнувати ні свій час, ні час представників ТЦК чи ЦНАПу.