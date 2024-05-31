Военный билет нового образца: что нужно знать украинцам, рассказала адвокат (фото)

Теперь он будет единым для всех

С 16 мая Кабмин утвердил порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа (ВУД) для призывников, военнообязанных и резервистов и формы такого документа. Теперь он будет единым для всех, а также может быть как в электронном, так и в бумажном виде.

Бумажный документ может быть нового образца и старого, при этом оба — действительны. Основные изменения военно-учетного документа приводит адвокат Дарья Тарасенко.

Отмечается, что, учитывая, что военный билет является единым для всех, призывнику, когда он становится военнообязанным, получать новый документ не нужно.

Форма же бланка нового ВУД утверждена приложением к Постановлению. Это не книжечка, ведь документ оформляется на бумаге формата А5, содержит, в частности, фотографию владельца документа, отпечаток печати ТЦК и СП.

Адвокат отмечает, что военно-учетные документы старого образца остаются действительными. То есть если у вас военный билет в виде книжечки, заменять его новой формой нет нужды. Но это можно сделать по желанию.

Дарья Таренско обратила внимание и на то, что в Постановлении КМУ указано, что ВУД остаются действительными на территории Украины, но как на использование старых документов за рубежом.

"Вместе с тем, Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" определено, что военно-учетный документ, выданный до дня вступления в силу настоящего Закона, действует и не требует обязательного обязательной замены в случае (по основаниям) утверждения органом государственной власти новой формы военно-учетного документа. Поскольку Закон имеет более высокую юридическую силу, чем Постановление КМУ, ограничение использования старых ВУД за пределами Украины было бы противоправным", — объясняет адвокат.

Электронный военно-учетный документ, как отмечает Тарасенко, должен появиться в ближайшее время в приложении "Резерв+". Но добавляет, что он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный, и поэтому, если есть электронный документ, носить с собой бумажный нет нужды.

"Электронный ВУД должен автоматически появиться у всех, о ком есть полная информация в реестре военнообязанных. Поэтому мой совет всем, кто очень ожидает получить электронный ВОД, уже сейчас убедиться, что в реестре есть актуальная информация. Сделать это можно через уточнение своих данных (например, в ЦНАП или в приложении "Резерв+")", — добавляет адвокат.

Ранее "Телеграф" приводил полный перечень лиц, которым точно не нужно уточнять свои военно-учетные данные. Ознакомьтесь со списком, чтобы не тратить свое время, ни время представителей ТЦК или ЦНАПа.