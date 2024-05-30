Бити по Росії західною зброєю можна: хто із союзників України за, а хто проти, і чому

Далеко не всі країни поділяють ідею про удари західною зброєю по РФ

Україна закликає своїх союзників дати схвалення на використання зброї, що поставляється ними, по території всередині Росії і вже багато хто підтримав цю ініціативу. При цьому частина з них висловила свою негативну позицію щодо цього питання.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що 20 травня із союзниками Києва пройшли переговори з цього приводу, проте результатів вони практично не дали. Про це пише Reuters.

При цьому деякі партнери все ж таки змінили свою риторику, навіть незважаючи на постійні залякування з боку країни-агресора у бік НАТО.

Сполучені Штати Америки

Колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі минулого року говорив:

"Я можу сказати, що ми попросили українців не використовувати обладнання, яке постачається США, для прямих атак на Росію".

Вже цього тижня, відповідаючи на запитання щодо позиції Вашингтона, держсекретар США Ентоні Блінкен відповів, що Штати "адаптуються та пристосовуються".

"Я думаю, що ви бачили за два з лишком роки, коли змінився характер поля бою, як змінилися місця та засоби, які використовує Росія, ми адаптувалися та пристосувалися до цього... Це саме те, що ми зробимо, надалі", — сказав він.

Представник Білого дому національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам у Вашингтоні, що підтримка США України змінювалася в ході війни. "Але зараз у нашій політиці також немає змін".

Глава НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав членів Альянсу зняти обмеження на використання своєї зброї, щоб дозволити Україні завдавати ударів по "законним військовим цілям" на території Росії.

"Настав час задуматися, чи буде правильним зняти деякі з введених обмежень, оскільки зараз ми бачимо, що особливо в Харківській області лінія фронту та лінія кордону більш-менш збігаються", — заявив Столтенберг.

Великобританія

Під час візиту до Києва 3 травня міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон сказав, що Україна може використати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях усередині Росії, і що Київ має вирішувати, чи це робити.

"Україна має на це право", — сказав він. "Подібно до того, як Росія завдає удару всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває необхідність переконатися, що вона захищає себе".

Франція та Німеччина

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об’єктах на території РФ, які Москва використовує для нападу на Україну.

"Ми вважаємо, що ми маємо дозволити їм нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускають ракети, військові об’єкти, з яких нападають на Україну", — заявив він на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"(Але) ми не повинні дозволяти їм вражати інші цілі у Росії, а також цивільні чи інші військові об’єкти в Росії…", — додав Макрон.

Відповідаючи на запитання з цього приводу, Шольц сказав : "Мені здається дивним, коли деякі люди стверджують, що Україні не можна дозволяти захищатися і вживати відповідних заходів".

Італія

В Італії жорсткіша позиція з цього питання. Країна заявляє, що ніколи не відправить війська в Україну, і будь-яка зброя, яку вона поставила Києву, не повинна використовуватись на території Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Вся зброя, що надходить з Італії (в Україну), має використовуватися всередині України", — сказав він.

Данія

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримала Столтенберга у коментарях телеканалу TV2 у вівторок:

"Ви можете використати те, що ми пожертвували Україні, в тому числі й за її межами, тобто проти російських цілей, якщо це відповідає міжнародному праву. Генеральний секретар НАТО дуже чітко висловився з цього питання... що це в рамках правил, коли ви ведете війну, тому що саме Україна зазнає нападу з боку Росії".

Нідерланди

Країна заявила, що Україна має використовувати подаровану зброю відповідно до міжнародного права.

"Окрім цього, Нідерланди не накладають юридичних обмежень на використання зброї, яка постачається Нідерландами на території Росії або на її території", — йдеться у повідомленні.

Чехія

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив на брифінгу у вівторок, що заяви Столтенберга та інших із цього приводу "абсолютно логічні".

"Україна — країна, яка захищається від російської агресії… і як країна, яка зазнала нападу, безумовно, має всі права використовувати всі можливості для свого захисту".

Балтія

Литва відкрито заявляє про свою підтримку права України завдавати ударів по цілям у Росії.

" Спосіб відреагувати на російську агресію в Україні, а також у наших країнах полягає в тому, щоб дозволити Україні використовувати ту зброю, яка в неї вже є, так, як їй потрібно її використовувати", — заявив у понеділок міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

"Ось як ви керуєте ескалацією... так ви зупиняєте Росію".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також погодився зі Столтенбергом, заявивши CNN у понеділок: "Я думаю, що немає жодної раціональної, прагматичної причини не дозволяти Україні використовувати цю зброю проти Росії найефективнішим способом".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав союзників Києва "посилити підготовку українських бойовиків і дозволити Україні завдавати ударів по військових об’єктах у Росії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 29 травня 11 країн-союзників Україні дали своє схвалення на те, щоб використати їхню зброю для ударів по території Росії. Останньою стала Канада.