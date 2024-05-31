Мужчин не хватает: крупные компании Украины приглашают на работу женщин

Женщин приглашают не только на должности водителей

После того как новый закон о мобилизации вступил в силу, бизнес столкнулся с большим дефицитом водителей — за руль каждого второго грузовика уже никого сажать. По оценкам руководителя Ассоциации международных экспедиторов и владельца транспортной компании Виктора Берестенко, дефицит водителей вырос до 50%.

Об этом пишет Людмила Ксенз в статье "Шанс для женщин и подростков: как бизнес преодолевает рекордный дефицит кадров, вызванный мобилизацией".

"Если заберут еще 10 работников, придется закрывать предприятие", — говорит Берестенко.

Чтобы решить проблему, компании ищут женщин. К примеру, в "Фоззи групп" на грузовиках уже работает две девушки, для них даже обустроили отдельную зону в общежитии. В "Ферэкспо" за рулем тяжелых грузовиков уже пять женщин. Привлекает водитель и Укрпочта. Как рассказал "Бизнес-Телеграфу" заместитель директора по информационным технологиям компании-пассажирского перевозчика из Полтавы "Зеленый слон 7" Сергей Ткаченко, они посадили за руль автобуса женщину-водителя.

"Нашли водителя с категорией D, очень ею довольны. Будем еще рассматривать кандидатов-женщин", — рассказывает Ткаченко.

"Охотятся" за женщинами не только транспортники. Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "Арселор Миттал Кривой Рог" даже проводит отдельную рекламную кампанию для девушек под лозунгом "Женщины руководят здесь" и уже есть результаты. Если до войны женщины занимали преимущественно административные вакансии, сейчас даже работают на прокатных станах. Главная причина – недостаток претендентов. С начала войны из 18 000 рабочих предприятия мобилизовали 3500.

На схожие масштабы проблемы жалуется Киевский метрополитен. К тому же, нанять новых рабочих иногда сложно. Многие обходят официальное трудоустройство из-за необходимости посещать ТЦК.

Также "Телеграф" рассказывал, сколько компаний в Украине получат бронь для работников. В Минэкономики отказались раскрывать эту цифру.