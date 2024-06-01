Первый и единственный в мире: ГУР запустило уникальный портал с данными причастными к войне

На нем собрана вся информация о спонсорах российской агрессии

Главное управление разведки Минобороны Украины запустило первый и единственный в мире портал, на котором размещается вся информация о спонсоров и соучастниках войны, которую начала Россия против нашего государства. Назвали портал "Война и санкции".

Он является цифровым оружием, разоблачающим то, что страна-агрессорка и ее приспешники пытаются скрыть от мира. Об этом сказали в пресс-службе ГУР Минобороны, пишет NV.

Отмечается, что к Международному дню защиты детей ГУР обнародовало на портале данные о причастных лицах к депортации несовершеннолетних граждан Украины. Более того, на портале уже есть данные о сотнях людей, причастных к этому акту культурного геноцида против Украины. Также портал содержит информацию об около 3 тысячах иностранных компонентов, идентифицированных в оружии России, Ирана и Северной Кореи.

По словам представителей пресс-службы ГУР, перечень будет регулярно дополняться.

"Вскоре на портале будут обнародованы и другие интересные данные: корабли и самолеты, перевозящие оружие, ворованную украинскую продукцию и причастные к обходу санкций, драгоценные коллекции искусства подсанкционных российских олигархов, иностранное технологическое оборудование (в частности, станки с ЧПУ), оружие и многое другое", — сказали в пресс-службе ГУР Минобороны.

Напомним, "Телеграф" выяснял, что делает Украина для возвращения депортированных детей и кто может стать посредником по этому важному делу.