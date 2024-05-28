Боррель зробив заяву стосовно ударів по території Росії

Це не порушить міжнародного права, впевнений топдипломат

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель 28 травня закликав зняти обмеження для України на удари західною зброєю по військових цілях на території Росії. Такий крок є прийнятним з точки зору міжнародного права, оскільки РФ постійно атакує зі своєї території.

Жозеп Боррель зробив цю заяву на засіданні міністрів оборони країн-членів ЄС, які зібрались для обговорення можливого зняття обмежень на удари по території РФ західною зброєю. Про це пише агентство Bloomberg.

"Немає жодних протиріч, щоб воювати проти воюючого проти вас зі своєї території. Я впевнений, деякі обговорюватимуть ризик ескалації, але потрібно збалансувати ризик ескалації та потребу українців захищатися. Якщо ти не можеш зайти туди, звідки йдуть атаки, то ти абсолютно в асиметричній ситуації. І це стає все більш вирішальним, тому що удари по Києву відбуватимуться з російської території", ― сказав Боррель.

Ідею Борреля підтримали деякі міністри оборони. Зокрема, таку думку висловили голови оборонних відомств Естонії, Латвії та Нідерландів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не стане частиною війни, якщо союзники дозволять Україні бити по військових цілях РФ. Це будуть національні рішення, а не усього Альянсу.

"Зняття обмежень ― це національні рішення, а не рішення всього НАТО. Деякі союзники не вводили таких обмежень на озброєння, які вони поставили Україні, інші ж ― запровадили. Я вважаю, що зараз настав час переглянути ці обмеження", ― сказав Столтенберг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій закликала надати дозвіл Україні на удари по військових цілях в Росії. Також у документі йдеться про пришвидшення надання допомоги Києву.