Зеленський відмовився від ідеї "економічного бронювання"? В ОП дали коментар

Не могли ні відмовитись, ні погодитись

В Офісі президента України нібито відмовилися від ідеї запровадити так зване "економічне бронювання" від мобілізації, написало одне з українських ЗМІ. Натомість, "Телеграф" отримав іншу інформацію.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в ОП, влада відмовилась від "економічного бронювання", через можливе підняття податків та побоювання Генштабу. Там нібито наголошують, що воно не розв'яже проблему з нестачею кадрів, а буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії та суспільстві.

Своєю чергою джерела "Телеграфу" в ОП повідомили, що "Не було нарад з цього приводу, тому фізично не могли ані відмовитися, ані погодитися".

Нагадаємо, що економічне бронювання — це запропонована фінансова модель від влади для збереження спеціалістів у бізнесі. Вона має дати можливість забронювати найманих працівників і ФОПів. Тобто роботодавець має щомісяця платити певну суму в чистому вигляді або у відсотку від заробітної плати працівника, як своєрідний податок на бронювання, і тоді такий працівник отримує право бути заброньованим.

Зауважимо, що за цією ініціативою роботодавець мав право самостійно визначити важливих працівників та сплатити 20 000 грн на місяць військового збору за кожного з них.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Верховної ради скептично оцінив ініціативу "економічного бронювання".