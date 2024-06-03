Компанії з орбіти Порошенка виграли тендерів на 5 мільярдів

ДП Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" наприкінці травня провело найбільший тендер цього року на постачання комплектів продуктів. Очікувана вартість закупівлі склала майже 11,5 млрд грн. І добру половину замовлень отримали маловідомі компанії, які можуть належати до оточення Петра Порошенка.

До таких висновків прийшов Дмитро Грицай в статті "Власники-ноунейми та зв’язок з Порошенком: хто стоїть за переможцями 10-мільярдного тендеру Міноборони".

Тендер складався з чотирьох лотів. В кожному виграла окрема компанія. Це "Юнайтед Фуд Груп" (1,6 млрд грн), "Асікс Груп" (3,1 млрд грн), "Гранпрі Лтд" (2,5 млрд грн) та "Міт Пром" (2,5 млрд грн).

Переможців двох з чотирьох лотів, ТОВ "Асікс Груп" та ТОВ "Гранпрі Лтд", можна віднести до сфери впливу одеського підприємця Валерія Друзенка. "Телеграф" вже писав про компанії з його орбіти "Нова-постач" та "Біосоіл". У 2022 році вони отримали замовлень на постачання для армії на 6 млрд грн.

І ця група виглядає дуже наближеною до Петра Порошенка. У 2022 році в рамках кримінального провадження були арештовані рахунки контрагентів та вигодонабувачів схеми заниження податків. І серед них знайшлись ТОВ "ПК "Зоря Поділля" та ТОВ "Група Агропродінвест", які належать Петру Порошенку. За даними Офісу Генпрокурора, "Нова-постач" та "Біосоіл" перевели на їх рахунки майже пів мільярда гривень. Це була передплата за цукор.

Всі компанії з "пулу" Друзенка виявились клієнтами Міжнародного інвестиційного банку Порошенка. Було в переліку і ТОВ "Асікс Груп". Його рахунки також арештував суд. Інший переможець останнього тендеру, ТОВ "Гранпрі Лтд", також є клієнтом банку Порошенка. Ця компанія навіть задекларувала отримання обладнання в оренду у дружини Валерія Друзенка. Тож, про їхній зв’язок можна говорити впевнено.

"І найбільшою інтригою залишається те, чи стануть зв’язки компаній-переможців з екс-президентом на заваді отримання ними ще одного величезного держзамовлення. На цей раз — майже на 5 млрд грн", — пише Грицай.