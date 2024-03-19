Медалі на мільйони: Нацполіція оголосила цікавий тендер

Торги ще не відбулися

Національна поліція України оголосила тендер на закупівлю відомчих заохочувальних відзнак та нагрудних знаків. Його очікувана вартість має скласти 3 мільйони 830 тисяч гривень.

Інформація про тендер була оприлюднена в електронній системі публічних закупівель Prozorro. Аукціон має відбутися 20 березня.

Згідно з умовами тендеру, Нацполіції має бути поставлено 14 тисяч 560 штук відзнак:

медаль "10 років сумлінної служби" – 2 500 шт.;

медаль "15 років сумлінної служби" – 2 500 шт.;

медаль "20 років сумлінної служби" – 800 шт.;

медаль "Ветеран служби" – 800 шт.;

нагрудний знак "Знак Пошани" – 500 шт.;

нагрудний знак "Ветеран війни-учасник бойових дій" – 5 960 шт.;

нагрудний знак "Ветеран Національної поліції" – 1 500 шт.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 25 листопада 2024 року. Оплата буде здійснена по факту поставки товару протягом поточного бюджетного періоду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Управління освіти Дарницької РДА міста Києва замовило оброблені фрукти та овочі на 11,5 мільйона гривень для постачання до дитячих садків району.