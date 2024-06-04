Відключення світла в Одесі: які графіки діють 4 червня

Виділених на Одещині лімітів вистачить на 74% від потреб

У вівторок, 4 червня, в Одесі та Одеській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. На цей день визначено час – з 00:00 до 24:00.

Причиною цього є зростання обсягів споживання через спеку та зменшення імпорту. Про це повідомляється на сторінці ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

За наказом НЕК Укренерго, 4 червня, по всій території України діятимуть обмеження на електроспоживання з 00:00 до 24:00. Також НЕК Укренерго прогнозує на завтра збільшення дефіциту. Причина – зростання обсягів споживання через спеку та зменшення імпорту. виділених Дніпропетровській області лімітів не вистачить, щоб пройти вівторок без відключень світла, змушені будемо застосувати стабілізаційні графіки", — йдеться у повідомленні ДПЕК.

Зазначається, що виділених на Одещині лімітів вистачить на 74% від потреб. Тому протягом доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Громадян просять зменшити використання світла, щоб зменшилася кількість та тривалість відключень.

Причину вимкнення електроенергії можна перевірити на сайті ДТЕК Одеські електромережі у розділі "Відсутня електроенергія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укренерго" розповіли, чому світло почали відключати зараз, а не взимку.