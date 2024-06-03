Ситуація погіршилася: де діють графіки відключення світла

Становище погіршує спека

В "Укренерго" попередили, що в перший тиждень червня ситуація в енергосистемі України буде гіршою, ніж у травні. У країні діятимуть графіки відключень світла.

Телеграф розповідає, яка ситуація з енергопостачанням буде в Україні 3 червня. За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, в енергосистемі є значний дефіцит. Причин декілька — російські удари, плановий ремонт двох блоків на українських атомних електростанціях, а також підвищення споживання електроенергії через спекотну погоду та кондиціонери.

Як повідомили у ДТЕК, 3 червня графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби. Виділених "Укренерго" лімітів вистачить на покриття потреб:

Київ — 80%

Київська область -68%

Одеська область — 74%

Донецька область — 84%

Дніпропетровська область – попередньо обмежень електрики не планується.

Київ та область

У КМВА повідомили, що стабілізаційні відключення у столиці 3 червня діятимуть весь день, а не лише вранці та ввечері. Графіки відключень можна переглянути на сайті Уasno.com.ua. У КОВА поінформували, що на Київщині графіки відключень також діятимуть протягом усієї доби, ознайомитись з ними можна на платформах ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Харків та область

На сайті "Харківобленерго" можна дізнатися графіки відключень за конкретною адресою. Енергетики пояснили, що у разі збільшення лімітів вони можуть застосовуватися не в повному обсязі, може бути зменшено час відключень, або виключення будуть не у всіх. Крім того, внаслідок постійних ворожих атак перелік адрес в кожній черзі може змінюватися.

Одещина

На область виділено ліміт 74% від необхідного обсягу. Дізнатися графіки вимкнень можна за посиланням.

Кіровоградщина

У Кіровоградській області також запроваджено графіки відключень електроенергії. Глава ОВА Андрій Райкович повідомив про актуальні 3-9 червня графіки:

1-2 черги: 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

3-4 черги: 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00

5-6 черги: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00

Він наголосив, що якщо ліміт буде достатнім, графіки не застосовуватимуться.

Сумська область

У понеділок, 3 червня, з 00.00 до 24.00 на території Сумщини діятимуть графіки погодинних відключень за схемою -2/+4. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься. Дізнатися графіки можна тут.

Черкаська область

"Черкасиобленерго" попередило, що 3 червня з 03:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень. Їх можна дізнатися за посиланням.

Години відсутності електропостачання:

Нагадаємо, незалежний експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла в інтерв’ю "Телеграфу", коли графіки відключення світла в Україні стануть жорсткішими і чому. За її словами, зараз ситуація гірша, ніж узимку 2024 року. Потрібно бути готовим до того, що за добу сумарно може бути лише 4 години зі світлом.