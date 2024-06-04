Знов на цілий день: мешканців Дніпра попередили про відключення світла, є графік

У Дніпрі та області 4 червня цілий день діятимуть графіки відключення світла

У Дніпрі та області у вівторок, 4 червня, цілий день діятимуть графіки погодинного відключення світла для населення та промисловості. Зазначається, що світло почергово почали вимикати споживачам з 00:00.

"Телеграф" розповідає своїм читачам, яка ситуація з енергопостачанням буде у місті сьогодні. Про те, коли саме у мешканців Дніпра відключать електроенергію можна на сайті ДТЕК.

Слід зацважити, що графіки погодинних відключень електроенергії для міста Дніпро та області не будуть застосовуватися для об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення. Для них світло не відключатиметься.

За інформацією "Укренерго", 4 червня прогнозується дефіцит в електросистемі, і він буде вищим, ніж днем раніше. Перш за все, через спеку та зниження обсягів імпорту.

Окрім того, як повідомив на своїй сторінці у Facebook CEO Yasno Сергій Коваленко, причина відключень може бути пов'язана з плановим ремонтом двох енергоблоки АЕС. Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини.

Зверніть увагу! В"Укренерго" звернулися до споживачів із проханням задля економії ощадливо використовувати електроенергію (особливо ввечері), щоб не перевищувати встановлені ліміти.

Раніше "Телеграф" пояснив, чому чинний тариф на світло не врятує від відключень і яка ринкова ціна.