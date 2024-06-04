Надежды мало, но...: кого из украинцев хотят вернуть из-за границы для явки в ТЦК

Названо условие, при котором военнообязанным нужно вернуться

Некоторым военнообязанным, которые сейчас находятся за границей, нужно вернуться в Украину и явиться для обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП. Речь идет о тех, кто в приложении "Резерв+" получили статус "в розыске".

Об этом сказал представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, это означает, что человек нарушил правила военного учета.

"То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не стал. Или не стал вообще – уехал, когда еще не было 17 лет, а вот сейчас пришло время. И так далее. То есть ряд причин, но предварительно нужно связаться с ТЦК и СП", — заявил Лазуткин.

Также он подчеркнул, что вряд ли из них можно будет привлечь на службу в украинскую армию достаточное количество людей.

"Впрочем, мы понимаем объективно, что небольшой процент украинцев, которые находятся сейчас за границей, можно привлечь к мобилизационным процессам, и люди далеко не все планируют возвращаться в Украину. Впрочем, сейчас имеем такую ​​ситуацию. Я напомню, что украинцы, которые находятся за границей, они так или иначе остаются нашими гражданами, и соответствующее законодательство на них распространяется", — добавил представитель МОУ.

Ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майора Роман Истомин рассказал "Телеграфу" полезную информацию о мобилизации в материале: "Мобилизация летом, повестки и "Резерв+". В ТЦК ответили на семь вопросов, которые волнуют всех".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военнообязанным, которые сейчас находятся за границей, необходимо обновить свои данные только на территории Украины, поскольку консульские учреждения сейчас закрыты.