"Політичний піар": у Раді пояснили, чому навряд чи збільшать строк для оновлення даних у ТЦК

Військовозобовʼязаним пропонують дати до 150 днів, замість 60

Законопроєкт про збільшення строку для оновлення даних військовозобовʼязаними до 150 днів, який зареєстрували у Верховній Раді, не більше, ніж піар-хід. Адже вагомих підстав для його подовження немає.

Наявні способи оновлення даних це дозволяють зробити у вже окреслені строки. Про це у коментарі LIGA.net зазначив нардеп від керівної партії "Слуги народу" Федір Веніславський.

Законопроєкт про подовження строку анонсував депутат від Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, але Веніславський назвав його "політичним піар-ходом".

"На даний момент немає підстав вважати, що передбачені законом шляхи оновлення даних не дозволять це зробити", – заявив Федір Веніславський.

Зауважимо, що Арʼєв заявив, що громадяни "просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів", тому потрібно збільшити строки.

"Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й у стислі терміни", – сказав Арʼєв.

Ба більше, він додав, що нардепи вимагатимуть від уряду та Міністерства оборони зробити застосунок у такий спосіб, аби "розвантажити ТЦК" й перенести розв'язання питань із військкоматами онлайн.

Нагадаємо, ми писали, що запуск довгоочікуваного додатка "Резерв+" від Міноборони з першого дня роботи викликав чимало запитань, критики та супутніх проблем. Про те, чому так сталося, в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіли представники Міністерства оборони України.