Продлят ли сроки для обновления данных в ТЦК: в Минобороны ответили

Приложение "Резерв+", через которое можно обновить данные, работает без сбоев

После того, как в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении сроков для обновления данных в ТЦК, Минобороны прокомментировало этот вопрос. В частности, там не видят никаких оснований, чтобы увеличивать сроки.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что обновление данных сейчас продолжается и сбоев в приложении "Резерв+" нет.

"Если были в первые дни зависания, как только запустился это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень многие решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне. Сейчас таких проблем нет, то есть обновить через "Резерв+", загрузив предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать, нет", — сказал спикер МО.

В то же время в оборонном ведомстве не исключают вероятности возникновения форс-мажоров, из-за которых придется продлить срок обновления данных.

"Зависит от того, в каком темпе будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать — резервисты, призывники и военнообязанные", — сказал Лазуткин.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп от руководящей партии "Слуги народа" Федор Вениславский назвал зарегистрированный законопроект о продлении сроков "политическим пиаром".