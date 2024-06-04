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Виходить на національний рівень: благодійний фонд Едуарда Мкртчана змінив назву на Фонд братів Мкртчан

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Брати Мкртчан, співзасновники Фонду Новина оновлена 04 червня 2024, 15:58
Брати Мкртчан, співзасновники Фонду. Фото https://www.facebook.com/bf.mkrtchan

Організація була зареєстрована за пів року до повномасштабного вторгнення

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана змінює свою назву на Благодійний Фонд братів Мкртчан. Його засновником є Едуард Мкртчан, проте усі роки організацією опікувались всі троє братів.

Окрім зміни назви, планується удосконалення системи управління та вихід на національний рівень. Про це Фонд повідомляє на сторінці у Facebook.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана змінив назву

У заяві йдеться, що родина давно планувала створити власний благодійний фонд. Це сталось у липні 2021 року, проте до моменту реєстрації вже було здійснено низку соціальних ініціатив.

Засновником фонду став Едуард Мкртчан, який з березня 2022 року став до лав Сил оборони України. Він продовжував координувати команду. Проте усі брати брали участь у діяльності фонду.

"У березні 2022-го Едуард Мкртчан вступив до сил оборони України. Але понад двох років продовжував координувати команду і програми Фонду.

Наразі відчуваємо необхідність удосконалити систему управління Фонду. З огляду на плани масштабувати проєкти. Тому ми стали Благодійним Фондом братів Мкртчан.

Нова назва відповідає дійсності, оскільки із самого початку Фондом опікувалися усі троє братів — Едуард, Рафаель та Арам. Але публічна відповідальність покладалася саме на Едуарда. Тепер ми фокусуємося на усій родині", — йдеться у заяві фонду.

Діяльність БФ

До повномасштабної війни Фонд впроваджував соціальні та технологічні інновації, сприяв розвитку культури, спорту та краєзнавчої ідентичності. Також організація підтримувала вразливі категорії населення.

З першого дня повномасштабної війни БФ забезпечував людей на прифронтових територіях продуктами та іншими важливими товарами. Був також налагоджений зв’язок з громадами, куди Фонд передавав будівельні матеріали, медичне обладнання, опалювальні прилади, системи очищення води та інше. Все це стало можливим зокрема завдяки співпраці з міжнародними партнерами.

У планах на майбутнє — нарощування активності та вихід на національний рівень. Фонд продовжить підтримувати громадян з різних областей країни, постраждалих від війни.

"Фонд братів Мкртчан нарощуватиме активність до національного рівня і надаватиме підтримку громадам і мешканцям з різних регіонів, що постраждали від війни. Разом з усією Україною наближаємо Перемогу", — йдеться у заяві фонду.

Теги:
#Благодійний фонд #Едуард Мкртчан