Виходить на національний рівень: благодійний фонд Едуарда Мкртчана змінив назву на Фонд братів Мкртчан

Організація була зареєстрована за пів року до повномасштабного вторгнення

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана змінює свою назву на Благодійний Фонд братів Мкртчан. Його засновником є Едуард Мкртчан, проте усі роки організацією опікувались всі троє братів.

Окрім зміни назви, планується удосконалення системи управління та вихід на національний рівень. Про це Фонд повідомляє на сторінці у Facebook.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана змінив назву

У заяві йдеться, що родина давно планувала створити власний благодійний фонд. Це сталось у липні 2021 року, проте до моменту реєстрації вже було здійснено низку соціальних ініціатив.

Засновником фонду став Едуард Мкртчан, який з березня 2022 року став до лав Сил оборони України. Він продовжував координувати команду. Проте усі брати брали участь у діяльності фонду.

"У березні 2022-го Едуард Мкртчан вступив до сил оборони України. Але понад двох років продовжував координувати команду і програми Фонду.

Наразі відчуваємо необхідність удосконалити систему управління Фонду. З огляду на плани масштабувати проєкти. Тому ми стали Благодійним Фондом братів Мкртчан.

Нова назва відповідає дійсності, оскільки із самого початку Фондом опікувалися усі троє братів — Едуард, Рафаель та Арам. Але публічна відповідальність покладалася саме на Едуарда. Тепер ми фокусуємося на усій родині", — йдеться у заяві фонду.

Діяльність БФ

До повномасштабної війни Фонд впроваджував соціальні та технологічні інновації, сприяв розвитку культури, спорту та краєзнавчої ідентичності. Також організація підтримувала вразливі категорії населення.

З першого дня повномасштабної війни БФ забезпечував людей на прифронтових територіях продуктами та іншими важливими товарами. Був також налагоджений зв’язок з громадами, куди Фонд передавав будівельні матеріали, медичне обладнання, опалювальні прилади, системи очищення води та інше. Все це стало можливим зокрема завдяки співпраці з міжнародними партнерами.

У планах на майбутнє — нарощування активності та вихід на національний рівень. Фонд продовжить підтримувати громадян з різних областей країни, постраждалих від війни.

"Фонд братів Мкртчан нарощуватиме активність до національного рівня і надаватиме підтримку громадам і мешканцям з різних регіонів, що постраждали від війни. Разом з усією Україною наближаємо Перемогу", — йдеться у заяві фонду.