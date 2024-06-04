Виходить на національний рівень: благодійний фонд Едуарда Мкртчана змінив назву на Фонд братів Мкртчан
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Організація була зареєстрована за пів року до повномасштабного вторгнення
Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана змінює свою назву на Благодійний Фонд братів Мкртчан. Його засновником є Едуард Мкртчан, проте усі роки організацією опікувались всі троє братів.
Окрім зміни назви, планується удосконалення системи управління та вихід на національний рівень. Про це Фонд повідомляє на сторінці у Facebook.
Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана змінив назву
У заяві йдеться, що родина давно планувала створити власний благодійний фонд. Це сталось у липні 2021 року, проте до моменту реєстрації вже було здійснено низку соціальних ініціатив.
Засновником фонду став Едуард Мкртчан, який з березня 2022 року став до лав Сил оборони України. Він продовжував координувати команду. Проте усі брати брали участь у діяльності фонду.
"У березні 2022-го Едуард Мкртчан вступив до сил оборони України. Але понад двох років продовжував координувати команду і програми Фонду.
Наразі відчуваємо необхідність удосконалити систему управління Фонду. З огляду на плани масштабувати проєкти. Тому ми стали Благодійним Фондом братів Мкртчан.
Нова назва відповідає дійсності, оскільки із самого початку Фондом опікувалися усі троє братів — Едуард, Рафаель та Арам. Але публічна відповідальність покладалася саме на Едуарда. Тепер ми фокусуємося на усій родині", — йдеться у заяві фонду.
Діяльність БФ
До повномасштабної війни Фонд впроваджував соціальні та технологічні інновації, сприяв розвитку культури, спорту та краєзнавчої ідентичності. Також організація підтримувала вразливі категорії населення.
З першого дня повномасштабної війни БФ забезпечував людей на прифронтових територіях продуктами та іншими важливими товарами. Був також налагоджений зв’язок з громадами, куди Фонд передавав будівельні матеріали, медичне обладнання, опалювальні прилади, системи очищення води та інше. Все це стало можливим зокрема завдяки співпраці з міжнародними партнерами.
У планах на майбутнє — нарощування активності та вихід на національний рівень. Фонд продовжить підтримувати громадян з різних областей країни, постраждалих від війни.
"Фонд братів Мкртчан нарощуватиме активність до національного рівня і надаватиме підтримку громадам і мешканцям з різних регіонів, що постраждали від війни. Разом з усією Україною наближаємо Перемогу", — йдеться у заяві фонду.