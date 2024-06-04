Выходит на национальный уровень: благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана сменил название на Фонд братьев Мкртчан

Организация была зарегистрирована за полгода до полномасштабного вторжения

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана меняет свое название на Благотворительный Фонд братьев Мкртчан. Его основателем является Эдуард Мкртчан, однако все годы организацией опекались трое братьев.

Кроме смены названия, планируется усовершенствование системы управления и выход на национальный уровень. Об этом Фонд сообщает на странице Facebook.

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана сменил название

В заявлении говорится, что семья давно планировала создать свой благотворительный фонд. Это произошло в июле 2021 года, однако к моменту регистрации уже был осуществлен ряд социальных инициатив.

Основателем фонда стал Эдуард Мкртчан, с марта 2022 года вступивший в ряды Сил обороны Украины. Он продолжал координировать команду. Однако все братья участвовали в деятельности фонда.

"В марте 2022-го Эдуард Мкртчан вступил в Силы обороны Украины. Но более двух лет продолжал координировать команду и программы Фонда.

Теперь ощущаем необходимость усовершенствовать систему управления Фонда. Учитывая планы масштабирования проектов. Поэтому мы стали Благотворительным Фондом братьев Мкртчан.

Новое название соответствует действительности, поскольку с самого начала Фондом занимались все трое братьев — Эдуард, Рафаэль и Арам. Но публичная ответственность возлагалась именно на Эдуарда. Теперь мы фокусируемся на всей семье", — говорится в заявлении фонда.

Деятельность БФ

До полномасштабной войны Фонд вводил социальные и технологические инновации, способствовал развитию культуры, спорта и краеведческой идентичности. Также организация поддерживала уязвимые категории населения.

С первого дня полномасштабной войны БФ снабжал людей на прифронтовых территориях продуктами и другими важными товарами. Была также налажена связь с общинами, куда Фонд передавал строительные материалы, медицинское оборудование, отопительные приборы, системы очистки воды и прочее. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству с международными партнерами.

В планах на будущее — наращивание активности и выход на национальный уровень. Фонд продолжит поддерживать граждан из разных областей страны, пострадавших от войны.

"Фонд братьев Мкртчан будет наращивать активность до национального уровня и будет оказывать поддержку общинам и жителям из разных пострадавших от войны регионов. Вместе со всей Украиной приближаем Победу", — говорится в заявлении фонда.