"Укрпошта" витратить на повідомлення SMS і у Viber десятки млн гривень: одна деталь насторожує у тендері

Загальна сума перевалює на 45 млн. гривень

"Укрпошта" планує витратити понад 45 мільйонів гривень на SMS-повідомлення на мобільні телефони громадян, а також повідомлення у Viber. Такі закупівлі компанія проводить регулярно, але в цьому випадку помічено цікавий момент.

Відповідний тендер розміщено на сайті ProZorro. Його загальна сума складає 45 496 896,00 грн.

Що цікаво, у додатковій інформації компанія вказує, що всі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Проте документи, які не готуються учасником та представлені у складі тендерної пропозиції, "можуть бути надані як українською, так і російською мовою".

"Якщо у складі тендерної пропозиції надається документ іншою мовою, ніж українська чи російська, учасник надає переклад цього документа. Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник. Застосовувані критерії оцінки ціна (100%)", — зазначила компанія.

Наприкінці минулого року в "Укрпошті" підтверджували закупівлю 90 мільйонів SMS та 60 мільйонів Viber-розсилок на рік. Компанія має понад 100 мільйонів відправлень. Тоді, згідно з тендерною документацією, компанія готова була витратити на це 65 718 840 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2024 року "Укрпошта" виставила на продаж 531 несправний автомобіль. Однак слідом за цим компанія натрапила на критику у свій бік.