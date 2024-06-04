Українців із подвійним громадянством не випускатимуть із країни і можуть мобілізувати: юрист знайшов примітний документ

В Україні заборонено мати подвійне громадянство

Україна з 1 червня скасувала виключення "проживання за кордоном". Це означає, що американо-українські подвійні громадяни віком від 18 до 60 років можуть більше не мати змоги виїжджати за межі країни.

Про це повідомили у посольстві США в Україні 4 червня. Нововведення почало діяти ще 1 червня.

"Українське законодавство не визнає подвійне громадянство. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України й на них поширюються права та обов’язки громадян України", — йдеться у повідомленні посольства.

У відомстві нагадали, що зараз в Україні діє воєнний стан, і чоловіки 18-60 років не можуть виїжджати за межі країни, якщо вони придатні до військової служби. Раніше особи з подвійним американо-українським громадянством могли безперешкодно в’їжджати та виїжджати з України, але за умови, що вони зняли з реєстрації свого місця проживання в Україні та зареєстрували його в США.

У посольстві додали, що ніяк не можуть змінити ситуацію і порадили уважно вивчити інформацію на сайті Державного департаменту США, де зазначено всю необхідну інформацію для мандрівників з подвійним громадянством.

"Якщо ви перебуваєте в Україні й не можете залишити країну, залишайтеся на місці (shelter in place) і виконуйте всі місцеві розпорядження. Якщо ви зараз не знаходитесь в Україні, ми настійно рекомендуємо не здійснювати поїздки в Україну громадянам США від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство чи претендують на українське громадянство та не бажають залишатися в Україні на невизначений термін. Існує дуже високий ризик, що вам не дозволять виїхати навіть із паспортом США”, — йдеться у повідомленні.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив коротко, що це означає для осіб із подвійним громадянством.

"Формально посольство США повідомило, що воно не може допомогти своїм громадянам, які мають подвійне громадянство, виїхати з України. Також громадян США з громадянством України можуть мобілізувати. Про відсутність у Законі такої заборони всі мовчать. Схоже, що і громадяни США мають не всі права за наявності ще й громадянства України. Думаю, наразі всі зрозуміли, чим верховенство права відрізняється від верховенства Закону", — написав він.

Також "Телеграф" розповідав про те, що 88-річний чоловік вийшов пішки із окупованої території України. Він не хотів набувати громадянства Росії.