В Україні скасували виняток "проживання за кордоном": у Держприкордонслужбі пояснили, що це означає і кого стосується

Скасування винятку стосується чоловіків віком 18-60 років

В Україні з 1 червня скасували дозвіл на виїзд з країни за винятком "проживання за кордоном". Як пояснив у коментарі "Телеграфу" спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, йдеться про чоловіків-громадян нашої країни, які постійно проживають за межами України та мають відповідні документи про це.

За його словами, раніше виїжджати за межі країни навіть під час дії військового стану могли громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60, які постійно проживають за межами України та мають відповідні позначки у своїх документах про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та позначки (штамп) щодо взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

"Проте зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена", — пояснив речник Держприкордонслужби.

Як повідомлялося, у посольстві Сполучених Штатів у нашій країні також попередили осіб, які мають одночасно паспорти України та США, що "американсько-українські подвійні громадяни" розглядаються виключно як громадяни України і на них поширюються права та обов’язки громадян України.