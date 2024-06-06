Отключение света в Одесской области: действуют ли графики и как будут выключать электроэнергию сегодня (графики)

Значительный дефицит электроэнергии сохраняется

В Украине продолжают действовать стабилизационные графики отключений света, также касающиеся Одессы и области. В четверг, 6 июня, ограничения электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесские электросети". Отмечается, что выделенных лимитов хватит на 70% потребностей области.

"При этом велика вероятность отключения электричества не только в серой, но и светло-серой зоне", — говорится в сообщении.

Заметим, что в результате перегрузки мощностей могут быть введены экстренные отключения, как это было 5 июня. В таком случае графики не будут действовать, а отсутствие электроэнергии может занять более 4 часов.

Во избежание такой ситуации энергетики призывают украинцев экономить электричество и не включать много приборов одновременно, особенно в час пик или сразу после включения света.

Графики отключения света

Ранее "Телеграф" писал, что в части областей Украины света может не быть до 20 часов.