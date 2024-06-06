ООН поздравила россиян в годовщину подрыва Каховской ГЭС: украинцы свирепствуют

ООН вспомнила о русском языке, но забыла о русском терроризме

Сегодня, 6 июня, в годовщину подрыва Каховской ГЭС русскими оккупантами, Организация объединенных наций решила напомнить миру о… дне русского языка и о том, что он является одним из шести официальных языков ООН. О теракте, совершенном россиянами ровно год назад, в организации не вспомнили.

Сообщение о русском языке было сделано в официальном аккаунте, в сети X (Twitter). Кроме того, еще и пригласили следить за новостями ООН на русском языке.

"Русский язык является одним из шести официальных языков ООН. Ежегодно 6 июня ООН отмечает День русского языка. Следите за новостями о работе ООН на русском языке", — говорится в сообщении.

Листая ленту аккаунта ООН в сети X, журналисты издания "Телеграф" таки наткнулись на упоминание о террористическом акте, произошедшем на Каховской ГЭС. Правда, сообщение об этом сделано Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR Украина), а сама организация только сделала репост этого сообщения на свою страницу.

При этом следует отметить, что текст сообщения отнюдь не осуждает действия россиян в Украине, в частности, подрыв Каховской ГЭС. Собственно, в сообщении вообще ни слова о россиянах, которые и совершили этот террористический акт.

"Год назад разрушение Каховской дамбы привело к затоплению нескольких регионов Украины, переселенных семей + оставило тысячи без водоснабжения", — написали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Журналисты всегда должны оставаться беспристрастными относительно освещающих событий, однако иногда это довольно трудно. Сообщение комиссара ООН звучит так, будто Каховская ГЭС разрушилась сама, без всякой причины.

В комментариях пользователи сети возмущены тем, что организация никак не упомянула причастность россиян к подрыву Каховской ГЭС, и это в годовщину трагедии, которая натворила немало бед в Украине.

"Когда вы ребята, объявите о Международном дне террориста? Ваша пропаганда… Я имею в виду маркетинговая команда уже работает над созданием джихадского джингла, который всем запомнится?"

"Как вы смеете? В прошлом году 6 июня, в День русского языка ООН, россияне использовали гражданскую инфраструктуру, чтобы создать оружие массового уничтожения в Украине и сообщили миру на русском языке, что они заминировали и взорвали дамбу Новой Каховки. Вот что означает русский язык. Вот что значит Россия. Вот что вы, ООН, поддерживаете, позволяя российским монстрам участвовать в форуме для людей".

"Жалкий, смешной, извращенный кусок долбанного го@на ты, ООН".

"Русский язык – это язык террора, язык геноцида, язык лингвоцида, язык экоцида. Русский язык всегда использовался как оружие колониального завоевания, культурного присвоения и уничтожения. Это язык реваншизма и фашизма!"

Заметим, что в последнее время ООН часто становится объектом критики мировой общественности из-за своей весьма сомнительной позиции относительно ситуации в мире. Как сообщал "Телеграф", недавно генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал решение Гааги по Израилю и нарвался на жесткую критику.