"Про Крим забудьте, а росіян доведеться пробачати": скандальний нардеп мріє про глухий кут на фронті та переговори

Політик навіть заговорив про власне президентство

Скандальний народний депутат Євген Шевченко, який сказав що Лукашенко хоче завершити війну в Україні, заявив про необхідність переговорів з Росією. Він сказав, що якби був президентом, то налагодив стосунки з РФ та повернув назад Донецьк.

Проте про Крим варто забути, він не повернеться до складу України, вважає політик. Про це народний депутат розповів "Телеграфу" в інтерв’ю, читайте деталі у матеріалі "Я ризикував життям, де мій "Герой України"? Нардеп Шевченко про переговори з Лукашенком, кінець війни та російську мову".

Дисклеймер: Редакція "Телеграфа" може не погоджуватись з окремими висловлюваннями народного депутата Євгена Шевченка. Проте політик був причетний до переговорного процесу з Білоруссю у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. У зв’язку з цим думка нардепа має резонанс і суспільну важливість.

Головний редактор сайту "Телеграф" Ярослав Жарєнов.

Крим не повернеться, каже Шевченко

Нардеп заявив, що не виправдовує Путіна, а лише шукає ходи як політик. Україні потрібно вести політику по-особливому, бо вона знаходиться між Заходом та Сходом.

"Мені кажуть "ти виправдовуєш Путіна, виправдовуєш війну". Та яке "виправдовуєш"? Я лише як політик шукаю ходи. Україна знаходиться між Заходом та Сходом, тут треба по-особливому вести політику, яка відрізняється від будь-якої іншої країни.

Назвіть мені хоч одну країну, яка є наш щирий друг. Не той, хто нас використовує у війні з Росією, а хто справжній наш друг?", ― сказав Шевченко.

Якби нардеп став президентом, то налагодив би стосунки з Росією та іншими країнами. Він ніби навіть зміг би повернути Донецьк, але не Крим.

"А якщо завтра Шевченко стане президентом, я вам відповідаю: у нас нормальні відносини з Росією (не дружні, а нормальні), дружні відносини з Білоруссю, відмінні відносини зі Словаччиною та Угорщиною, румуни під нами танцюють, а з молдаванами взагалі вино п’ємо, болгари починають до нас їздити, а турки цілуються взасос із нами. Оце Шевченко президент.

І Донецьк назад повертається. Крим? Забудьте. Ми ніколи у житті його не повернемо. Це питання не вирішується в принципі", ― сказав Шевченко.

Нардеп також заявив, що у нього немає контактів з росіянами і нагадав, що виступав за незалежність України ще в кінці 80-х. Він себе назвав "справжнім самостійником".

"Тож вибирайте яка вам Україна потрібна? Така? Чи вам потрібно далі це все, що відбувається? Та ні, Шевченко ж "зрадник", він ІПСО несе. Та немає у мене контактів із росіянами! Я у "Народному русі" був у 1987 році і виступав за незалежність України. Я самостійник справжнісінький!", ― сказав Шевченко.

Нардеп вважає, що росіян треба пробачити

"Читайте Біблію: прощайте та будете прощені. Або Старий Заповіт: зуб за зуб, око за око. Або Старий Завіт, або Новий Завіт. Людство нового нічого не вигадає. Доведеться прощати один одного. Доведеться примирятись. Ну, якщо не хочете примирятися, ви повинні знати, що війна і смерть прийдуть до вас прямо додому.

У кого з політиків, які виступають проти перемир’я та будь-якого миру, син зараз в армії? Мій син в армії, а позиція в мене така. То хто проросійський? Чи не вони?" ― відповів Шевченко на питання, чи справді він вважає, що між українцями та росіянами можуть бути нормальні стосунки.

Нардеп хоче, щоб ситуація на фронті зайшла в позиційний глухий кут. Він бачить у цьому перспективу для переговорів та переваги для української економіки.

"Дай Боже, щоб ми знову зайшли в позиційний глухий кут, про який говорив Залужний. То був найкращий час, коли треба було йти на переговори. Ви нас все одно не завоюєте, то давайте знайдемо спільні знаменники: ми готові на нейтральний статус, ще щось, а ви не лізете туди й туди. Ми знімаємо санкції тут, а ви нам газ даєте по 50 доларів, що Китай зараз купує.

А чому б нам не купити? Ви уявляєте, як це на економіку вплине? А ще вугілля донецьке по 20 доларів за тонну назад повернути, електроенергію відновити. Потрібно просто примиритися всередині і зрозуміти, що ми є двомовним народом, що російська мова — це теж наша культура", — сказав нардеп.

Зазначимо, що Євген Шевченко вважається проросійським політиком, що вказано у "Вікіпедії". Він неодноразово говорив про необхідність домовлятись з Росією та втрапляв у гучні скандали.

На початку повномасштабного вторгнення нардеп особисто спілкувався з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, і переконував, щоб той не вступав у війну. Він підтримував незмінного "президента" РБ під час протестних мітингів 2020 року. Буданов підтвердив, що нардеп допомагав ГУР. Нагадаємо, що Україна офіційно не визнає Лукашенка законним президентом Білорусі.

Раніше Шевченко заявляв, що РБ може відкрити другий фронт проти України. Цю здогадку він висловив у своїх соцмережах 24 травня. В той день у Білорусь прилетіли Путін, Лавров та Білоусов. Також там несподівано з’явився Віктор Янукович, президент-втікач.

"Телеграф" раніше повідомляв, що Шевченко оскандалився у Раді. Він прийшов у військовій формі на засідання. Колеги не оцінили цей жест.