На що витратили понад півтора мільярда бюджетних грошей "Слуга народу", "ЄС" та інші партії (інфографіка)

Одна Слуга народу отримала з бюджету понад мільярд гривень

2015-го року в Україні запровадили фінансування політичних партій з державного бюджету. Кожна з партій, що пройшли до парламенту, отримує виплати залежно від кількості виборців, які проголосували за неї. За час повномасштабного російського вторгнення з 2022 року на ці цілі було витрачено трохи більше 1,6 млрд. грн.

Про це повідомляє прес-служба аналітичної системи YouControl, за даними яких із п’яти партій, які набрали понад 5% голосів виборців на виборах, у 2022-2023 роках у повному обсязі кошти з держскарбниці отримали лише три. Так, партії "Голос" та ОПЗЖ цих виплат позбулися або отримали їх лише частково.

Зокрема, у 2021-му році "Голос" було позбавлено фінансування через виявлені порушення, лише наприкінці 2023 року виплати було відновлено, і у першому кварталі 2024 року політсила отримала майже 29 млн грн. ОПЗЖ до своєї заборони встигла у січні 2022 року отримати 33,2 млн грн.

Партії-отримувачі коштів із держбюджету України під час війни

Найбільшим отримувачем державного фінансування стала партія "Слуга народу", за 2022-2023 роки. держбюджет перерахував їй 1,2 млрд. грн. або 75% від усіх коштів, витрачених на політичні партії. При цьому трохи більше 10%, 130 млн грн, "Слуга народу" у 2022 році направила на фінансування ЗСУ.

Ще 89 млн. грн. партія президента заплатила ТОВ "Профмаркет Сервіс" за оплату найманого персоналу для політсили. Зараз ТОВ перебуває у стадії ліквідації. Близько 32 млн грн пішли на оплату оренди приміщень.

303 млн. грн. від держави отримала "Європейська солідарність", витративши при цьому помітно більше — 385 млн. грн. Основними витратами ЄС стали 119 млн грн переведених громадській організації "Солідарна справа громад" та 17 млн грн. заплачених телеканалам "Прямий" та "5 канал".

Партія "Батьківщина" отримала від держави 168,78 млн. грн., яких їй явно не вистачило для оплати своїх витрат. Так, сукупний борг політичної сили становить 8,12 млн. грн. Основні витрати "Батьківщини" припадають на юридичні послуги, тільки АТ "Адвокатська контора "Фінкель і Гімпенсон" отримала від партії понад 20 млн грн.

Одержувачі коштів від партій ВР

Тим часом президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Згідно з документом, доходи глави держави, а також його сім’ї склали майже 12,5 млн. гривень.