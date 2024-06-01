"Більше шансів загинути, ніж потрапити на фронт": військовий висловився щодо ухилянтів, які тікають з України

Людям навʼязують, що "армія — це обов’язково смерть

Для українців більше ризику має незаконний перетин кордону, ніж мобілізація та потрапляння на фронт. Зокрема, ймовірність загинути у Тисі — більш реальна.

Про це розповів в ефірі "Ми-Україна" голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. За його словами, українців просто залякали організовані угрупування, які мають доступ до засобів масової інформації та навʼязують, що "армія — це обов’язково для вас смерть".

"Вони (ухилянти — ред.) мають більше шансів загинути під час спроб незаконного перетину кордону, ніж потрапити на війну і загинути на фронті. Бо насправді на війні, у кращому випадку воює лише третина від загального складу армії", — зазначив Тимочко.

Щодо ризиків при перетині кордону голова Ради резервістів зауважив, що часто криміналітет, який пропонує виїзд громадянам за кордон, не має зв’язків на тому боці. Але вони можуть обманути рідних ухилянта, навіть якщо він загинув на переправі, і сказати, що той безпечно дістався місця, але просто "не бажає виходити на зв’язок".

Тако Тимочко зазначив, що в ухилянтів, які мають з собою гроші для життя за кордоном, можуть їх просто відібрати. Тому не варто виключати, що будуть траплятись смертельні випадки "в силу чи внутрішніх конфліктів, чи людина відмовляється віддавати кошти, чи вона стає небажаним свідком". І військовий впевнений, що з часом кількість таких жертв буде тільки зростати.

Саме тому людям варто доносити, який ризик несе незаконний перетин кордону, а який — мобілізація.

"Тому що воює тільки третина із загального складу армії, адже величезна кількість посад зобов'язує забезпечувати і підтримувати ті бойові підрозділи, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення", — сказав він.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав добірку найбільш смішних спроб перетнути кордон.