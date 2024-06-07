"Не чіпайте святого": вкрадену іграшку з могили "Грінки" повернули після розголосу у мережі

Була улюбленою іграшкою загиблого бійця

У четвер, 6 червня, стало відомо, що у Вінниці обікрали могилу наймолодшого захисника Азовсталі Назарія Гринцевича на позивний "Грінка", який загинув у бою 6 травня 2024 року. З могили бійця вкрали іграшкового цуценя, яке Назару подарувала мама ще в дитинстві.

Після розголосу у мережі цуценя повернули на могилу вже наступного дня. Про це стало відомо з допису у мережі X (Twitter).

"Є моя собака! Їжте, пийте, я все дозволяю! Не чіпайте святого", — підписала відео мама Назара.

Іграшкового песика Назарові мама подарувала в дитинстві, коли йому не було й двох рочків. Жінка розповідала, що купила іграшку на свою першу зарплатню.

Після похорон "Грінки", мама поклала улюблену іграшку сина йому на могилу, проте пізніше хтось її вкрав. Жінка повідомила про це у соціальних мережах і новина швидко розійшлася мережею. Люди були обурені вчинком невідомих злодіїв, дехто пропонував винагороду за затримання зловмисників.

Ймовірно після широкого розголосу у соціальних мережах, іграшку повернули на місце. Улюблений песик Назара знову поруч з ним.

Назарій Гринцевич "Грінка"

Назарій загинув на фронті 6 травня 2024 року. Він був відомим, як наймолодший захисник "Азовсталі" — у віці 19 років він три місяці захищав легендарний завод. За наказом він вийшов у полон, та був звільнений з нього після чотирьох місяців.

Назар "Грінка"

Після звільнення з полону та реабілітації повернувся у стрій, до побратимів. За оборону легендарного заводу отримав орден "За мужність" III ступеня.

Після полону він повернувся до бойової служби. Гринцевич став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12". "Грінка" говорив: "Моє життя нічого не варте порівняно з нацією". 10 березня 2024 йому виповнився 21 рік, а за кілька місяців, 6 травня він загинув у бою з російськими окупантами, а 10 травня з ним простилася вся громада.

У Назарія залишилися мама, сестра та брат. Вічна пам’ять герою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Харкові попрощалися із родиною прокурора Чугуївської окружної прокуратури Ольги Путятіної. Вона, троє її синів та чоловік загинули під час масштабної пожежі у Немишлянському районі міста, що сталася внаслідок атаки ворожих БПЛА.