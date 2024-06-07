Російський міністр, отримавши посаду, відразу почав хвалити Путіна

Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов заявив, що президента РФ Володимира Путіна називали "Кубертеном XXI століття" через Ігри майбутнього. Глава Кремля особисто відкривав змагання разом зі своєю фавориткою – фігуристкою Камілою Валієвою.

Відповідний коментар Дегтярьова наводить "Матч ТВ". За його словами, у світі прозвали Путіна "Кубертеном XXI століття" після того, як у Росії "вигадали" формат фіджитал-турніру, в рамках якого спортсмени змагаються у фізичному та цифровому вимірах.

"Ігри майбутнього — це дуже професійно зроблений проєкт, який Росія подарувала світу. Чув, що Володимира Володимировича Путіна прозвали П’єром де Кубертеном XXI століття за те, що Росія подарувала таку цікаву тему", — сказав Дегтярьов.

Михайло Дегтярьов

У мережі лише висміяли слова Дегтярьова, зазначивши, що той уже почав відпрацьовувати нову посаду. Користувачі нагадали, що Путін уже має прізвисько, пов’язане з піснею українських ультрас.

Довідка: П’єр де Кубертен — французький спортивний та громадський діяч, історик, педагог, літератор. Ініціатор організації сучасних Олімпійських ігор.

Ігри Майбутнього пройшли у лютому-березні у Казані. Російська влада заявила, що турнір набрав 3 млрд переглядів.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що Путін особисто підтримує неповнолітню фігуристку, а та у відповідь публічно підтримала його на виборах президента РФ, хоча не мала на це права через вік.