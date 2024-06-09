"Працювати так довго, як ми зможемо": українцям роз’яснили скандальну фразу щодо пенсій

Є як мінімум два плюси у тому, щоб не виходити рано на пенсію

Підвищення пенсійного віку для всіх громадян України до 65 років було б не справедливим. При цьому кожен особисто має бути зацікавлений у тому, щоб піти на пенсію якомога пізніше.

Про це повідомила заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак, пише OBOZ.UA. Цим вона пояснила свої недавні заяви щодо того, що українцям краще працювати стільки, скільки вони зможуть, адже державні пенсійні виплати будуть невеликими. Таким чином, самозабезпечення в літньому віці вимагатиме від людей власних зусиль.

На запитання журналістів про те, чи було б правильніше просто підвищити пенсійний вік для всіх громадян до 65 років, Марчак відповіла:

"Це не буде справедливо. У нас сьогодні значна частина пенсіонерів виходять на пенсію раніше, ніж в 60 років чи навіть ніж в 55 років. Тому передусім нам потрібно зробити так, щоб правила виходу на пенсію були рівними. Підвищувати пенсійний вік для одних, в той час, як значна кількість громадян може виходити на пенсію до досягнення цього віку (інколи суттєво раніше), — це намагатись вирішити проблеми системи за рахунок тих, хто і зараз вже працює довше за інших".

При цьому заступник міністра соцполітики пояснила, що чомусь усі громадяни мають бути самі зацікавлені в тому, щоб піти не пенсію якомога довше.

"По-перше, це суттєво збільшить вашу власну пенсію (на 0,5% за кожен додатковий місяць після 60 років і 0,75% – якщо відстрочка більше ніж на 5 років, – ред). Приміром, якщо ви отримуєте сьогодні заробітну плату на рівні середньої по країні, вже маєте стаж 35 років, — то ви маєте право вийти на пенсію в 60 років. Але якщо ви добровільно відтермінуєте свій вихід на пенсію до 65 років, то розмір вашої пенсії збільшиться з 5 424 грн до 7 050 грн (або на 30%)", — каже Марчак.

Крім того, Пенсійний фонд зможе виплачувати вищі пенсії тим, хто вже на пенсії.

"По-друге, це прямо зараз збільшуватиме обсяг єдиного внеску, що сплачується працюючими особами до Пенсійного фонду, і завдяки цьому ПФУ зможе сплачувати вищі пенсії тим, хто вже зараз перебуває на пенсії. Сьогодні оплачуються пенсії для 10,5 млн пенсіонерів. Працююче покоління своїми вкладами утримує покоління батьків ", — підсумувала співрозмовника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов в Україні може налічуватися дострокова пенсія у 50 та 55 років.