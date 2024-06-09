"Работать так долго, как мы сможем": украинцам разъяснили скандальную фразу насчет пенсий

Есть как минимум два плюса в том, чтобы не выходить рано на пенсию

Повышение пенсионного возраста для всех граждан в Украине до 65 лет было бы несправедливым. При этом каждый лично должен быть заинтересован в том, чтобы уйти на пенсию как можно позже.

Об этом сказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, пишет OBOZ.UA. Этим она объяснила свои недавние заявления насчет того, что украинцам лучше работать столько, сколько они смогут, ведь государственные пенсионные выплаты будут небольшими. Таким образом самообеспечение в пожилом возрасте потребует от людей собственных усилий.

На вопрос журналистов о том, было бы правильнее просто повысить пенсионный возраст для всех граждан до 65 лет, Марчак ответила следующее:

"Это не будет справедливо. У нас сегодня значительная часть пенсионеров выходят на пенсию раньше, чем в 60 лет или даже в 55 лет. Поэтому, прежде всего, нам нужно сделать так, чтобы правила выхода на пенсию были равными. Повышать пенсионный возраст для одних, в то время как значительное количество граждан может выходить на пенсию до достижения этого возраста (иногда существенно раньше), это пытаться решить проблемы системы за счет тех, кто и сейчас уже работает дольше других".

При этом заместитель министра соцполитики пояснила, что почему все граждане должны быть сами заинтересованы в том, чтобы уйти не пенсию как можно дольше.

"Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию (на 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и 0,75% – если отсрочка больше чем на 5 лет – ред). К примеру, если вы получаете сегодня заработную плату на уровне средней по стране, уже имеете стаж 35 лет, то вы имеете право выйти на пенсию в 60 лет. Но если вы добровольно отсрочите свой выход на пенсию до 65 лет, то размер вашей пенсии увеличится с 5424 грн до 7050 грн (или на 30%)", — говорит Марчак.

Помимо того, Пенсионный фонд сможет выплачивать более высокие пенсии тем, кто уже на пенсии.

"Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому ПФУ сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже сейчас находится на пенсии. Сегодня оплачиваются пенсии для 10,5 млн пенсионеров. Работающее поколение своими вкладами удерживает поколение родителей", — подытожила собеседника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях в Украине может насчитываться досрочная пенсия в 50 и 55 лет.